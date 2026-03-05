“Contrappunti, figure e paesaggi”: all’Antico Palazzo di Città di Mondovì la bi-personale di Meineri e Fornaro

“Contrappunti, figure e paesaggi”: questo il lirico titolo della bi-personale d’arte che sarà ospitata all’Antico Palazzo di Città, in via Giolitti, dal 21 marzo al 6 aprile. L’inaugurazione è prevista sabato 21 marzo alle ore 17. Protagonisti della mostra saranno i disegni e i paesaggi degli artisti arch. Gian Meineri e prof.ssa Chiara Fornaro.

A presentare il percorso espositivo è il critico d’arte Remigio Bertolino: “Saranno esposti disegni e paesaggi di Gian Meineri e Chiara Fornaro in una sorta di contrappunto, di dialogo a due voci. I pittori lavorano su due fronti: figurazione ed astrazione, ma non in opposizione bensì in un continuo scambio, in un gioco di specchi allusivo e originale. Spesso i riferimenti naturali diventano semplici pretesti per l’autonomia di forma-colore. I due artisti si rapportano alla realtà, astraendola in superfici, in chiazze vibranti di colore; intanto perseguono una ricerca su un figurativo che si affaccia sul versante espressionista con il colore che si addensa in campiture squillanti e dense di allusioni. Una immagine esemplare potrebbe essere “il ponte” immerso in una atmosfera di algide luci, l’albero scheletrico in primo piamo e quel cielo che pare calare sulla visione come un sipario nero. Anche il Cristo crocifisso, dipinto con un taglio scorciato, emana una luce particolare, i colori si addensano in una simbolica espressività.”

Orari di apertura della mostra:

Giovedì e venerdì: 16.00 – 19.00

Sabato e domenica: 10.00 – 12.30 e 15.00 – 19.00

La mostra sarà visitabile dal 21 marzo al 6 aprile, compresi.