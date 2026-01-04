 / Volley

Volley | 04 gennaio 2026, 06:12

SUPERLEGA / Le pagelle di Piacenza-Cuneo: Cavaccini e Sedlacek guidano la resistenza biancoblù

Il capitano torna protagonista con difese spettacolari, lo schiacciatore croato il più efficace in attacco. S'intravedono lampi di classe per Zaytsev, Baranowicz lotta in regia ma paga la ricezione incerta

Il capitano è tornato: una super difesa di Mimmo Cavaccini a Piacenza (Foto Ninotto-Giraudo)

Riccardo Copelli – 5,5

Prova di grande sacrificio. Qualche buon intervento a muro e in attacco, ma dal centro sono passate davvero poche palle e non poteva essere altrimenti con una ricezione non proprio granitica.

Lorenzo Codarin – 6

Poco appariscente, ma tra i più continui. Un muro preso e percentuali offensive solide (67%)anche se vale il discorso fatto per Copelli. Come sempre, fa il suo anche se stavolta dal servizio raccoglie meno.

Domenico Cavaccini – 6,5

Il capitano torna a ruggire. Meno cercato delle bande a ricevere (chissà perché...), quando lo fa si fa trovare pronto. Alcune difese mirabili hanno fatto strabuzzare gli occhi ai presenti. Peccato che non sempre i compagni gli abbiano dato una mano nel chiudere le azioni

Matteo Bonomi – s.v.

Per lui solo qualche occasione al servizio

Marko Sedlacek – 6,5

Il migliore tra gli schiacciatori. Tiene botta in attacco con buone percentuali (53%) nonostante venga bersagliato in ricezione. Lotta fino all’ultimo pallone.

Ivan Zaytsev – 6

Alcune palle murate (2) e anche qualche svarione in attacco, fondamentale dove però lascia maggiormente il segno (47%). Insomma, si rivede uno Zar dai tocchi magici, anche se in ricezione trova molte, troppe difficoltà (9%). Serata complicata nel fondamentale, contro una battuta di alto livello.

Alexandre Strelhau - s.v.

Debutto in SuperLega con il primo punto in Italia. Pochi palloni giocati, ma mostra buone qualità. Ancora acerbo in ricezione, ma il potenziale c’è.

Alexsandar Stefanovic – s.v.

Tenuto fuori dal sestetto iniziale, fa solo una comparsata a fine match

Michele Baranowicz – 6

Gestione complicata con una ricezione spesso negativa. Fa il possibile per distribuire il gioco e provare a sfruttare i centrali, ma le opzioni sono davvero limitate. 

Nathan Feral – 5,5

Alterna ottime soluzioni a errori evitabili. Ha una buonissimo servizio, e questo si sa, ma fatica ancora a calibrarlo. In attacco manca continuità nei momenti decisivi.

Cattaneo Claudio – s.v.

Ingresso marginale.

Matteo Battocchio – 6

La sconfitta è netta nel punteggio, ma non nella sostanza. Prepara la partita chiedendo ai suoi di stare dentro al match contro una delle squadre più forti del campionato e Cuneo, a tratti, lo fa. Prova diverse soluzioni per arginare la pressione al servizio di Piacenza, senza però riuscire a risolvere i cronici problemi in ricezione. La squadra resta mentalmente agganciata all’incontro, segnale importante in un momento difficile della stagione. 

Voto di squadra – 5,5

Il risultato dice 3-0, ma la prestazione è meno negativa di quanto sembri. La squadra lotta negli scambi lunghi e mostra sprazzi di buona pallavolo, soprattutto nel secondo parziale. A pesare sono ancora una volta la ricezione troppo fragile e la difficoltà a trasformare le difese in contrattacco. 

Cesare Mandrile

