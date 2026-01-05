TENNIS TAVOLO / A4 Verzuolo in spolvero all’ultima prova di qualificazione degli Italiani Giovanili

Si è disputata domenica 4 gennaio, a Torino, la 3ª e ultima prova regionale di qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili.

La manifestazione ha visto scendere in campo i migliori giovani pongisti dell’A4 Verzuolo che hanno ottenuto brillanti risultati.

Le migliori prestazioni le hanno fornite Alice Rivoira e Simone Garello, che hanno trionfato nelle rispettive categorie.

Alice si è imposta nella categoria Under 13, gara che ha visto tra le protagoniste anche Marta Garello e Giulia Aglì, che sono salite rispettivamente sul 2° e 3° gradino del podio.

Simone ha invece trionfato nella categoria Under 19, altra gara dominata dagli atleti dell’A4: in 2ª posizione si è infatti qualificato Andrea Garello ed in 3ª Gabriele Rosso.

Hanno inoltre conquistato la medaglia d’argento nelle rispettive categorie Elisa Aglì (Under 11) e Carlo Cesano (Under 17).

Sono invece saliti sul 3° gradino del podio Arianna Giraudo e Gladness Ubibi Cara (Under 11), Caterina Cavallera e Melissa Marku (Under 15), Hu Ke Xuan (Under 11) ed Ettore Casonato (Under 15).

Grazie a questi risultati e a quelli ottenuti nelle due precedenti prove numerosi portacolori dell’A4 hanno ottenuto il passaporto per le gare nazionali.

ETTORE CASONATO SENZA AVVERSARI A TORINO

Sempre a Torino si è disputato, sabato 3 gennaio, un torneo regionale riservato agli atleti di 5ª categoria e valido come prova di qualificazione ai Campionati Italiani.

La gara ha visto sugli scudi Ettore Casonato. Il portacolori dell’A4 Verzuolo, pur essendo uno dei più giovani tra gli atleti in gara, è riuscito a salire sul più alto gradino del podio grazie a una prestazione davvero maiuscola. Dopo essersi aggiudicato il proprio girone di qualificazione, Ettore ha superato con grande autorità i vari turni del tabellone finale a eliminazione diretta raggiungendo la finalissima nella quale ha prevalso per 3 a 0 sul torinese Lorenzo Fasano.