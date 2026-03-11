Lega Cuneo, a Fossano si presenta "Verso il Referendum"

Si terrà venerdì 13 marzo alle ore 16:00, presso il Caffè Grande di Fossano (Via Roma 107), la conferenza stampa per la presentazione dell’iniziativa promossa dalla Segreteria provinciale della Lega di Cuneo: “Verso il referendum – Ultimi eventi e gazebata”.

L’incontro sarà l’occasione per illustrare le tappe conclusive della campagna referendaria e le prossime mobilitazioni sul territorio, con un focus particolare sulla necessità di una profonda riforma giudiziaria volta a garantire maggiore efficienza, trasparenza e certezza del diritto per tutti i cittadini.

All’evento interverranno l'avvocato Mauro Anetrini (Resp. dip. giustizia Lega Piemonte), l'avvocato Simona Giaccardi (Resp. dip. giustizia Lega Cuneo), il senatore Giorgio Maria Bergesio (Segretario provinciale Lega Cuneo) e Paolo De Marchi (Vice Segretario Lega Piemonte).