Politica | 11 marzo 2026, 20:05

Lega Cuneo, a Fossano si presenta "Verso il Referendum"

Venerdì 13 marzo alle 16 conferenza stampa con Anetrini, Giaccardi, Bergesio e De Marchi: focus su riforma giudiziaria, gazebata ed ultime tappe della campagna referendaria

Tra gli interventi quello dell'on. Giorgio Maria Bergesio

Si terrà venerdì 13 marzo alle ore 16:00, presso il Caffè Grande di Fossano (Via Roma 107), la conferenza stampa per la presentazione dell’iniziativa promossa dalla Segreteria provinciale della Lega di Cuneo: “Verso il referendum – Ultimi eventi e gazebata”.

L’incontro sarà l’occasione per illustrare le tappe conclusive della campagna referendaria e le prossime mobilitazioni sul territorio, con un focus particolare sulla necessità di una profonda riforma giudiziaria volta a garantire maggiore efficienza, trasparenza e certezza del diritto per tutti i cittadini.

All’evento interverranno l'avvocato Mauro Anetrini (Resp. dip. giustizia Lega Piemonte), l'avvocato Simona Giaccardi (Resp. dip. giustizia Lega Cuneo), il senatore Giorgio Maria Bergesio (Segretario provinciale Lega Cuneo) e Paolo De Marchi (Vice Segretario Lega Piemonte).

