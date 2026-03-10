 / Politica

Politica | 10 marzo 2026, 12:41

La Granda verso il voto in diciannove Comuni: indetti i comizi elettorali

Si andrà alle urne nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio

A fine maggio le consultazioni in diciannove Comuni della nostra provincia

Con la firma del decreto da parte del prefetto Mariano Savastano, si apre ufficialmente la stagione elettorale per 19 Comuni della provincia di Cuneo chiamati al rinnovo della propria amministrazione. Il provvedimento dispone l’indizione dei "comizi elettorali" per l’elezione diretta del sindaco e il contestuale rinnovo dei Consigli comunali, segnando l'inizio del percorso che culminerà col voto fissato nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio.

L’elenco dei 19 comprende Aisone, Benevello, Briga Alta, Caprauna, Carrù, Castiglione Tinella, Cortemilia, Costigliole Saluzzo, Diano d'Alba, Elva, Magliano Alpi, Narzole, Peveragno, Priero, Roaschia, Rossana, Santo Stefano Belbo, Treiso e Verzuolo.

Secondo quanto stabilito dalla recente normativa, le operazioni di voto si svolgeranno in due giornate per garantire la massima affluenza. Le urne rimarranno aperte domenica 24 maggio dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 25 maggio dalle ore 7 alle ore 15.

BALLOTTAGGIO SOLO IN CASO DI PARITA’

Qualora l'esito elettorale richiedesse un turno di ballottaggio (ipotesi possibile solamente in caso di parità assoluta, non andando al voto alcun Comune sopra i 15mila abitanti), gli elettori saranno chiamati nuovamente ai seggi domenica 7 e lunedì 8 giugno, rispettando i medesimi orari di apertura della prima tornata.

