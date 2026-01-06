“Una domenica a teatro”: gli studenti dell’Arimondi-Eula di Racconigi al Teatro Carignano

Domenica scorsa, tra entusiasmo e grande partecipazione, ha preso ufficialmente il via il progetto “Una domenica a teatro” promosso dall’Istituto Arimondi-Eula di Racconigi. Nella prestigiosa cornice del Teatro Carignano di Torino, un numeroso gruppo di studenti e docenti ha avuto l’opportunità di assistere alla rappresentazione de “Il gabbiano” di Anton Čechov, uno dei capolavori più intensi della drammaturgia moderna.

Lo spettacolo ha offerto al pubblico una feroce e lucida allegoria di amori sbagliati, passioni non corrisposte e frustrazioni artistiche, portate in scena con grande maestria da due interpreti di primo piano del palcoscenico italiano, Giuliana De Sio e Filippo Dini. Il simbolo del gabbiano, osservatore silenzioso e infine vittima, diventa metafora di una società fragile, sospesa tra il bisogno di rompere con il passato e la necessità di una rigenerazione futura, invitando gli spettatori a una profonda riflessione.

Il progetto proseguirà in primavera con la visione di altri due importanti spettacoli: “Tre sorelle”, ancora di Čechov, con la regia di Valerio Binasco, e “The Circle Mirror Transformation”, brillante commedia della drammaturga Annie Baker, vincitrice del Premio Pulitzer.

Assistere a spettacoli teatrali rappresenta una preziosa opportunità didattica e un’importante occasione di crescita personale per gli studenti. In questa prospettiva, l’Istituto “Arimondi-Eula” si distingue da sempre per la sua attenzione e il suo impegno nella promozione dell’arte teatrale, stimolando i giovani non solo a diventare spettatori consapevoli e critici, ma anche a mettersi in gioco in prima persona come “attori”, attraverso l’organizzazione di laboratori teatrali e la messa in scena di spettacoli.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa, in particolare al Dirigente scolastico, prof. Luca Martini, alla referente del progetto, prof.ssa Fiorella Pignata, e a tutti i docenti accompagnatori.

L’IIS Arimondi Eula nella sede di Racconigi è aperta sabato 10 gennaio ore 9.30-12:30 per le visite in vista delle Iscrizioni.