Caraglio e Cervasca piangono Marisa Olivero

Sono tantissimi i messaggi d’affetto e cordoglio che in queste ore stanno giungendo a Caraglio e Cervasca per la morte di Marisa Olivero.



Di anni 65 e segretaria, dapprima in uno studio commercialista poi affiancando il marito Germano Rabbia (geometra ed ex vicesindaco di Cervasca), Marisa era originaria di Caraglio. Era una persona conosciuta ma soprattutto molto apprezzata, in modo particolare per il suo grande impegno nell’ambito del volontariato. Attenta agli altri e con un sorriso luminosissimo, si è impegnata molto ad esempio all’interno della Pro Loco di Cervasca ed all’interno della casa di riposo San Giuseppe di Caraglio. Sempre a Caraglio per diverso tempo ha vestito i panni della “Cecilia”, storica maschera nel suggestivo Carnevale. Un’allegria contagiosa la sua, una grande energia.



“Le persone che hai incontrato diventano parte indelebile” si legge in uno dei tanti messaggi a lei dedicati. Marisa resterà nel cuore del marito Germano, della figlia Monica con il genero Fabio e l'adorata nipotina Alisea, delle cognate Nives e Katia, del cugino Sergio con la sua famiglia, della figlioccia Martina con Margherita, della collega Fernanda, dell'amica Fernanda Aime e dei parenti tutti.



Il funerale sarà celebrato mercoledì, 21 gennaio, alle ore 15 nella Chiesa Parrocchiale di Caraglio, dove domani alle ore 19 verrà recitato il rosario.