Attualità | 19 gennaio 2026, 18:34

Addio a Caterina Blengino, centenaria di Beinette

I funerali si terranno domani, martedì 20 gennaio alle 15 in parrocchia. La famiglia ringrazia sentitamente il personale di "Casa Nostra" per l'amore, la cura e la professionalità

Caterina Blengino

Lutto a Beinette per la scomparsa di Caterina Blengino che, lo scorso settembre, aveva compiuto 100 anni.

"Un secolo attraversato con dignità, testimone del tempo e della storia, esempio prezioso per le generazioni future" - la targa con cui l'amministrazione comunale, insieme al paese e alla famiglia aveva voluto festeggiarla. 

Solare, allegra e appassionata di canto, la signora Caterina si è spenta ieri, domenica 18 gennaio, cicondata dall'affetto della sorella Francesca, degli amati nipoti e dallo staff della casa di riposto "Casa Nostra", dove era ospite. Proprio al personale che, negli ultimi tempi. l'ha assistita con affetto, professionalità, gentilezza e amore va il più sentito e profondo ringraziamento da parte della famiglia. 

I funerali si terranno domani, martedì 20 gennaio alle 15 in parrocchia a Beinette dove la signora Caterina riposerà, nella tomba di famiglia. 

Arianna Pronestì

