A Moretta l’incontro con Franco Giletta sull'arte francese nel Marchesato di Saluzzo

Un interessante viaggio tra arte, diplomazia e simboli nascosti è in programma, venerdì 23 gennaio alle 21, nella biblioteca civica di Moretta (in via Martiri della Libertà, 2) con l’incontro “Scultori e pittori del Regno di Francia nel Marchesato di Saluzzo” organizzata dall’associazione culturale La Ginestra,

Protagonista dell’incontro sarà l’artista e divulgatore Franco Giletta, che guiderà il pubblico alla scoperta di pittori e scultori provenienti dalla Francia e attivi nel territorio saluzzese in un periodo di grande fermento culturale.

Nel corso della serata Giletta presenterà anche il suo ultimo volume, “Il mistero di Morel e Le Moiturier. Scultori del Regno di Francia nel Marchesato di Saluzzo”, pubblicato da Fusta Editore. Il libro prende le mosse da uno dei capolavori più suggestivi presenti in Italia: l’abside in stile gotico flamboyant della Chiesa di San Giovanni di Saluzzo, che conserva un gruppo di straordinarie sculture quattrocentesche, per lungo tempo attribuite ad Antoine Le Moiturier e alla sua cerchia.

La serata è pensata non solo per gli appassionati di storia dell’arte, ma per tutti coloro che desiderano riscoprire, attraverso le opere e le storie degli artisti, l’identità culturale di un territorio da sempre crocevia tra mondi diversi.

Giletta cercherà di dare delle risposte su come giunse a Saluzzo un artista nato ad Avignone e considerato tra i massimi esponenti della scultura borgognona dell’epoca e su quali significati simbolici si celano nelle piccole figure scolpite che ancora oggi affascinano studiosi e visitatori nella chiesa di San Giovanni di Saluzzo.

Sono queste alcune delle domande che animeranno l’incontro, trasformandolo in un vero e proprio racconto investigativo sull’arte del tardo Medioevo.

L’autore accompagnerà il pubblico in un percorso che intreccia la Corte del Regno di Francia, lo Stato della Chiesa di Avignone e del Contado Venassino, la tradizione artistica del Ducato di Borgogna con l’antico Marchesato di Saluzzo, luogo in cui arte Italiana e francese, come nella diplomazia, trovarono una sintesi unica e memorabile.

Artista e scrittore, Franco Giletta è attivo dal 1995 con un’intensa attività espositiva in Italia e all’estero, partecipando a rassegne dedicate alla nuova figurazione italiana in prestigiose sedi internazionali come la Royal Society of Portrait Painters di Londra e la 54ª Biennale di Venezia. Ha collaborato con la RAI ed è autore del podcast Storie dell’arte.

Con Fusta Editore ha già pubblicato “La tavolozza di Leonardo” (2021), “L’ombra della torre di Saluzzo” (2022), “Dalla Sacra Spina alla Crocifissione di Michelangelo” (2024) e il recente “Il mistero di Morel e Le Moiturier” (2025).