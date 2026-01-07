Popolazione ancora in calo a Savigliano: residenti a quota 21.791

Nel 2025 la popolazione saviglianese registra ancora un lieve calo.

I residenti – in base ai dati diffusi dall'Ufficio Anagrafe del Comune, aggiornati al 31 dicembre 2025 – sono 21.791 (10.684 gli uomini, 11.107 le donne). Nel 2024, la popolazione residente si attestava a 21.830: la differenza è dunque di 39 individui.

Lo scorso anno il calo complessivo era stato di 14 residenti (leggi qui)

Leggero aumento per gli stranieri, che passano dalle 2.228 unità del 2024 alle 2.239 (10,2%) del 2025 (+11).

La cicogna ha lavorato di più nell'anno appena terminato: i nuovi nati sono stati 162 (l'anno precedente erano stati 134). Tra questi, 84 fiocchi azzurri e 78 rosa. I decessi sono stati 234, 115 uomini e 119 donne. Il saldo è dunque negativo, di 72 unità.

Sono stati 510 coloro che si sono trasferiti a Savigliano da altri Comuni, 150 quelli giunti dall'estero, mentre ammontano a 30 gli iscritti nei registri per altri motivi, per un totale iscritti di 690.

I cancellati dai registri risultano complessivamente 657: il saldo migratorio, e per altri motivi, ammonta a 33 unità.

Si contano poi 9.901 famiglie anagrafiche in totale, 1.098 famiglie con almeno uno straniero, 824 famiglie con intestatario straniero, 20 convivenze anagrafiche e 67 convivenze di fatto.

Riguardo gli stranieri residenti in città, la comunità più numerosa rimane quella albanese (617 individui), seguita da quella marocchina (331), romena (302), indiana (198) e cinese (85).