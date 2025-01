Savigliano, in calo di 14 unità la popolazione a fine 2024: da altri territori accolti 587 nuovi residenti

Cala di 14 individui la popolazione saviglianese. I residenti – in base ai dati diffusi dall'Ufficio Anagrafe del Comune, aggiornati al 31 dicembre 2024 – sono 21.830 (10.691 gli uomini, 11.139 le donne). Un anno fa, i residenti erano 21.844. In calo anche gli stranieri, che si attestano a 2.228 unità (erano 2.257 nel 2023).

134 i nuovi nati (l'anno precedente erano stati 168): 63 fiocchi azzurri e 71 fiocchi rosa. I decessi sono stati 249, 124 uomini e 125 donne. Il saldo è dunque negativo, di 115 unità.

Savigliano continua a piacere, e anche nel 2024 ha continuato ad attrarre persone da altri Comuni italiani, 587. 132 sono coloro che sono giunti in città dall'estero, mentre 38 sono gli iscritti nei registri per altri motivi, per un totale iscritti di 757.

I cancellati dai registri risultano complessivamente 656: il saldo migratorio, e per altri motivi, ammonta a 101 unità (era a quota 189 nel 2023).

Si contano poi 9.859 famiglie anagrafiche in totale, 1098 famiglie con almeno uno straniero, 813 famiglie con intestatario straniero, 20 convivenze anagrafiche e 57 convivenze di fatto. 23 sono i senza fissa dimora.

Riguardo gli stranieri residenti in città, la comunità più numerosa rimane quella albanese (621 individui), seguita da quella marocchina (329), romena (320), indiana (199) e cinese (82).