Statale 28, in arrivo limitazioni al traffico dei mezzi pesanti per lavori Anas al viadotto Uveghi di Pieve di Teco

Il viadotto degli Uveghi, lungo la Statale 28 nel tratto all’altezza di Pieve di Teco, sarà interessato da lavori di manutenzione programmati da Anas. Nei prossimi giorni sono, infatti, già previsti i primi carotaggi su ammaloramenti delle travi di bordo. Gli interventi, previsti fino al prossimo 31 marzo, salvo proroghe e provvedimenti più restrittivi in corso d'opera, comporteranno significative modifiche alla circolazione stradale.

Nel periodo dei lavori è stato disposto il divieto di transito per i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate, mentre per i veicoli leggeri la circolazione sarà regolata da un senso unico alternato. Si tratta di misure necessarie per garantire la sicurezza del cantiere, che tuttavia rischiano di incidere sulla fluidità del traffico lungo uno degli assi principali di collegamento tra entroterra e costa.

A destare particolare attenzione è la situazione di Pieve di Teco, che potrebbe trasformarsi in un punto di accumulo per gli autoarticolati costretti a fermarsi e a individuare percorsi alternativi verso la riviera. Il Comune ha già avviato un confronto con Anas per valutare soluzioni in grado di ridurre l’impatto sulla viabilità locale e sulle attività del territorio.

Per affrontare in modo coordinato la fase dei lavori, si è svolto nel pomeriggio di oggi nella sala consiliare della Provincia un tavolo tecnico che ha coinvolto Prefettura, Anas, Provincia e Forze di polizia, con l’obiettivo di gestire i flussi di traffico, definire eventuali deroghe e garantire il rispetto delle limitazioni, soprattutto per i mezzi autorizzati.

In chiusura, il presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola, ha sintetizzato i punti principali emersi dal confronto istituzionale, sottolineando che “Anas riceverà a breve il piano complessivo e si attiverà affinché, in deroga alla normativa e vista l’urgenza, possano essere effettuati gli interventi possibili per rendere transitabile la Cesio–Pieve di Teco; la Prefettura si farà carico dei divieti di transito ai mezzi pesanti, salvo quelli autorizzati, mentre le Forze di polizia del traffico, compresa la Polizia provinciale, vigileranno sul rispetto dei divieti”.