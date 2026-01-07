Gli atleti della ValleBelbo Sport si esaltano al Mexican Swim Standoff

L’anno solare della ValleBelbo Sport si apre con l’avvincente sfida del Mexican Swim Standoff, evento a squadre organizzato dal Team Dimensione Nuoto di cui fa parte il team arancio-nero.

Nelle avvincenti sfide ospitate dalla piscina Usmiani di Torino, sono arrivati i successi di Bianca Tassinario (Ragazze), a segno nei 100 stile libero 1’03”32, e Aurora Tudisco (Ragazze) prima nei 50 farfalla in 32”46. Sebbene venissero premiati soltanto i vincitori, hanno raggiunto il podio virtuale grazie ad interessanti performance Maddalena Bertelli (Juniores), seconda nei 50 dorso in 30”64 e nei 50 farfalla in 29”51, Federica Ferraris (Assoluti), seconda nei 50 farfalla in 29”93, Greta Gabutto (Juniores), seconda nei 100 rana in 1’17”08, Sarah Messina (Ragazze), seconda nei 50 stile libero in 28”98, Alessandro Mairano (Ragazzi), secondo nei 50 rana in 32”10, Mattia Tammaro (Ragazzi), secondo nei 50 stile libero in 24”96, Elisa Ferrari (Juniores), terza nei 50 stile libero in 27”32, e Pietro Balsamo (Cadetti) terzo nei 100 dorso in 1’27”28.

I portacolori della ValleBelbo Sport hanno offerto il loro importante contributo anche alle seguenti staffette TDN: 4x50 stile libero Ragazzi (Tammaro in seconda frazione) seconda in 1’41”79, 4x50 stile libero Ragazze (Messina in seconda frazione, Tassinario in terza, Tudisco in quarta) seconda in 1’56”39, 4x50 stile libero Juniores femmine (in apertura Ferrari, Bertelli in terza frazione) seconda in 1’52”96, 4x50 misti Ragazzi (Mairano a rana, Tammaro a stile libero) seconda in 1’52”10, 4x50 misti Juniores femmine (Bertelli a dorso, Gabutto a rana, Ferrari a stile libero) terza in 2’03”31.

In vasca a Torino sono scesi anche Arianna Blue Africano, Margherita Berta, Francesca Gallione, Anna Marchelli, Camilla Palumbo, Daniel Argieri, Gabriele Giberti, Luca Lovisolo, Jacopo Martella, Vittorio Perosino e Leonardo Pintescul.

Nel fine settimana, la ValleBelbo Sport sarà impegnata nuovamente su due fronti: l’Endurance Meet di Torino e il 1° Trofeo Esordienti NC Milano.