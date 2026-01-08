A Beinette un incontro per conoscere l'asilo nido e la sezione primavera

L’Amministrazione Comunale di Beinette invita tutte le famiglie interessate a partecipare all’Open Day dedicato all’Asilo Nido e alla Sezione Primavera, in programma sabato 10 gennaio alle ore 10.

L’iniziativa è rivolta ai genitori che desiderano conoscere da vicino l’offerta educativa e gli spazi destinati ai più piccoli, in vista delle pre-iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027. Durante l’Open Day sarà possibile visitare gli ambienti, ricevere informazioni sull’organizzazione del servizio e confrontarsi con il personale educativo.

"L'iniziativa è stata pensata per orientare le famiglie ai nuovi servizi educativi alla prima infanzia, sia per quanto riguarda la sezione Primavera che il nido che aprirà a settembre 2026 nel nuovo polo dell'infanzia - spiega il sindaco, Lorenzo Busicglio -. Un'occasione per conoscere da vicino l'organizzazione della struttura e le attività".

L’incontro si svolgerà presso la Sezione Primavera, situata all’interno della Scuola dell’Infanzia di Beinette, in via Giovanni XXIII n. 9 (ingresso sul retro).

Un’occasione importante per le famiglie per orientarsi nella scelta del percorso educativo più adatto ai propri bambini e per conoscere da vicino una realtà scolastica attenta alla crescita e al benessere dei più piccoli.