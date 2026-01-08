Lunedì 5 gennaio si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa di Riposo Paesana.

Il nuovo CdA è composto dal presidente Massimiliano Comba, vicepresidente Angelo Confalonieri, e dai consiglieri Liliana Peirone, Carla Allio e Maria Elisa Marchetto.

Comba, insieme a Confalonieri e Peirone, faceva già parte del precedente Consiglio di Amministrazione, garantendo così continuità amministrativa e una profonda conoscenza della realtà della Fondazione.

“Le nuove componenti Allio e Marchetto – afferma Francesca Liporace, direttrice della struttura - apportano competenze e uno sguardo rinnovato, che contribuiranno al lavoro del Consiglio nei prossimi cinque anni”.

Il nuovo CdA ha espresso l’impegno a proseguire con attenzione e responsabilità nella gestione della Fondazione, ponendo al centro il benessere degli ospiti, la qualità dei servizi e il rapporto con le famiglie e la comunità locale, confermando il ruolo centrale della struttura nel tessuto sociale di Paesana.



