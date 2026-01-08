Ostana fa squadra per la sicurezza in montagna: avanti la sottoscrizione per lo spazzaneve

Il trattore spazzaneve e spargisale in dotazione a Ostana, in alta valle Po, da due stagioni ha dimostrato ancora una volta tutta la sua efficacia durante le nevicate del periodo natalizio, superando positivamente una nuova prova sul campo. Un investimento importante, pari a circa 70 mila euro, reso possibile grazie alla sottoscrizione pubblica promossa dalla Cooperativa di Comunità Viso a Viso, che ha già raggiunto quota 40 mila euro.

Il nuovo trattore New Holland T5.90S, dotato di vomero anteriore e spargisale della ditta Giletta di Revello, è operativo dall’inverno 2024 e ha garantito grande efficienza durante le nevicate di dicembre, assicurando strade percorribili e maggiore tranquillità a residenti e visitatori.

Fondamentale il contributo di tanti: residenti, proprietari di seconde case, attività locali, villeggianti, amici di Ostana, fondazioni bancarie e alcune aziende della valle, tra cui una realtà di Revello. Non sono mancate, però, alcune assenze significative tra le aziende del territorio.

A sottolineare il valore umano e comunitario dell’iniziativa è il sindaco Giacomo Lombardo, che ringrazia chi ogni notte lavora per garantire la sicurezza: “Dobbiamo ringraziare Mattia Alberto che, spesso in piena notte, lavora per permettere a tutti di percorrere le nostre strade, continuando il lavoro prima svolto da ‘La valle dell’eco’ con la stessa efficacia. Certo, sarebbe bello togliere la neve centimetro per centimetro man mano che cade, ma non è nelle possibilità dell’Amministrazione”.

La scelta di ricorrere a una sottoscrizione pubblica nasce anche dalle difficoltà strutturali dei piccoli Comuni montani, penalizzati dai continui tagli ai trasferimenti statali, sia per le spese di funzionamento sia per gli investimenti, con ricadute dirette sulla manutenzione del territorio.

“Il risultato raggiunto è il frutto di decine di contributi, anche piccoli, da 10 euro in su – prosegue Lombardo – che dimostrano ancora una volta quanto la nostra comunità sappia unirsi per affrontare insieme le sfide della montagna. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno già donato: grazie al loro sostegno concreto, oggi Ostana può contare su un servizio essenziale che tutela la qualità della vita in alta quota e la continuità delle attività economiche”.

Il percorso, però, non è ancora terminato. “Il cammino non si ferma qui – conclude il sindaco – restano ancora rate da coprire. Per questo invitiamo chi ama Ostana, residenti, villeggianti, amici e simpatizzanti, a non interrompere la catena di solidarietà e a unirsi a questo grande gesto collettivo per una montagna più sicura e più viva”.