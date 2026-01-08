 / Attualità

Attualità | 08 gennaio 2026, 13:04

Una scuola che costruisce pace: il Denina Pellico Rivoira al fianco dell’Ucraina

Dalle sedi di Saluzzo e Verzuolo un gesto concreto di solidarietà: materiale scolastico raccolto per le scuole del distretto di Kegychiv, perché l’istruzione resta speranza anche sotto le bombe

Il materiale scolastico raccolto dagli studenti del Denina Pellico Rivoira da destinarsi alle scuole dell'Ucraina

Anche l’Istituto superiore Denina Pellico Rivoira con le sedi di Saluzzo e con l’Itis di Verzuolo ha partecipato all'iniziativa "Una scuola per la pace", conclusasi a metà dicembre e promossa dall’Istituto Giolitti Bellisario Paire di Mondovì per raccogliere materiale scolastico da destinare alle scuole ucraine nel distretto di Kegychiv.

A circa cento chilometri da Kharkiv molte scuole sono in difficoltà perché gli edifici sono danneggiati, i materiali scolastici difficilmente reperibili e i ragazzi vengono sfollati periodicamente, nonostante ciò continuano a studiare riconoscendo nella scuola una speranza per il futuro.

Giovedì 18 dicembre, Danilo Guerra, dirigente del Denina Pellico Rivoira, ha consegnato tutto il materiale raccolto, quaderni, zaini, penne, colori, cancelleria donati da alunni, famiglie, personale scolastico, dimostrando che l’Istituto è presente quando sono richiesti aiuto reciproco, responsabilità sociale e condivisione.

Perché, come tiene a sottolineare il dirigente: “La scuola non è solo studio, ma anche cuore e partecipazione”.

AMP

