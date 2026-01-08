La “Cubomagia” di Hyde aprirà il 2026 di Blink Circolo Magico

Sarà “Cubomagia”, il primo imperdibile spettacolo di questo 2026 organizzato da Blink Circolo Magico. Appuntamento sabato 17 gennaio, alle ore 21, presso il Teatro Civico di Busca che si prepara ad accogliere una delle performance più attese della stagione teatrale e magica.

Protagonista? Proprio lui: Hyde, il mago italiano che ha fatto della combinazione tra cubo di Rubik, rompicapo e illusionismo il cuore della propria arte.

LA MAGIA: UNA LOGICA INVISIBILE

Al secolo Manuel Paparella, per Hyde “la magia è una logica invisibile”. Nato a Ferrara e cresciuto con la passione per i giochi di logica e i rompicapo, ha trasformato un semplice interesse giovanile in una carriera artistica del tutto originale. È infatti considerato uno dei principali interpreti italiani della Cubomagia: un linguaggio unico che unisce abilità pratica sul cubo di Rubik e abilità performativa da illusionista.

“Ho iniziato pubblicando video di risoluzioni e trucchi con il cubo su YouTube - ci racconta - poi la magia ha preso il sopravvento e ho capito che potevo creare qualcosa di completamente nuovo.”

Il suo canale è diventato uno spazio di incontro per appassionati di magia, cubi e giochi di logica, con oltre 850.000 iscritti su YouTube e visualizzazioni che toccano i 2 milioni. Una forte community anche su altre piattaforme, tra le quali Instagram dove vanta quasi 200.000 follower.

CUBOMAGIA: TRA NUMERI, ALGORITMO E STUPORE

Con il suo straordinario talento, negli ultimi anni Hyde ha contribuito ad avvicinare i giovani alla galassia dei giochi di logica e i sui canali social sono tra i più seguiti nel mondo degli appassionati di rompicapi, cubi e magia. Già protagonista del 50° anniversario del Cubo di Rubik con una live marathon di 20 giorni su Twitch, durante la quale ha risolto 10.000 cubi di Rubik raccogliendo fondi per associazioni ferraresi impegnate nella ricerca e la cura per l’Alzheimer, con il suo spettacolo Hyde combinerà abilmente elementi di magia classica con l’oggetto protagonista delle sue imprese: il Cubo di Rubik.

La cubomagia non è un semplice numero da palco, ma tecnica, tempismo e stupore, combinati in performance pensate per sorprendere anche chi crede di sapere già tutto sui giochi di logica: “Il mio spettacolo è costruito come un crescendo - spiega Hyde - Inizia con elementi che sembrano semplici, per poi trasformarsi in qualcosa che nessuno si aspetta. Matematica, logica e magia si intrecciano, e spesso il pubblico non capisce quando uno finisce e l’altra inizia.”

Quella a Dronero, in una parola, sarà uno serata sorprendente. Parte dello show sarà dedicato alla risoluzione del cubo in modi apparentemente impossibili: si risolverà“magicamente” di fronte agli occhi degli spettatori, in modi sempre diversi e scenici, sfruttando tecniche ingegnose e presentazioni curate. Hyde ha questa capacità: far apparire il complesso come semplice ed il semplice come incredibile.

E poi il ritmo coinvolgente e dal contenuto accessibile a un pubblico ampio, non solo agli appassionati di magia o di cubi. Le routine combineranno momenti di suspence, interazione, ironia e abilità tecnica, con effetti che lasceranno davvero tutti a bocca aperta. I numeri non saranno solo illusioni: la risoluzione di cubi particolari, combinata con elementi di teatro e presenza scenica, renderà “Cubomagia” uno spettacolo assolutamente originale, capace di parlare tanto ai più giovani quanto agli adulti appassionati di giochi, enigmi e spettacoli dal vivo.

NON SOLTANTO IL PRIMO DEL 2026, MA IL 75° SPETTACOLO ORGANIZZATO

La serata non sarà un evento qualsiasi, ma esattamente il 75° spettacolo della rassegna Sim Sala Blink. E per l’associazione dronerese tutto questo è anche una missione culturale e artistica: “Da oltre 11 anni la nostra scommessa è sbalordire quelli che l’antologia di Harry Potter chiama i “babbani” - dice il mitico team di Blink - vi aspettiamo a stupirvi con noi, perché in fondo anche noi lo siamo, ogni volta, con gli artisti che invitiamo. Questo sarà il 75° appuntamento, eppure noi ci meravigliamo sempre. Come sempre tutto sarà nuovo: spazio alla fantasia e all’incredibile, come sempre ‘Don’t Blink’: è in arrivo un numero 1!”

L’ingresso allo spettacolo è di 15 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 366.5397023 o consultare il sito www.blinkcircolomagico.it.

La rassegna Sim Sala Blink è patrocinata dalla Provincia di Cuneo, dai Comuni di Busca e Dronero, dall’ATL Cuneese, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e dalle Acli Arte e Spettacolo Cuneo.