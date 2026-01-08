 / Sport

08 gennaio 2026

SCI ALPINO / Il gruppo di Coppa Europa a Plan de Corones, presenti Barbera e Saracco

Gare in programma tra venerdì e sabato: due giorni di gigante e slalom

Edoardo Saracco (foto di repertorio)

Gli otto atleti del gruppo Coppa Europa polivalenti saranno in gara tra venerdì e sabato nella due giorni di gigante e slalom in programma sulle piste di Plan de Corones, in provincia di Bolzano, validi per i campionati nazionali thailandesi.

Il direttore tecnico Massimo Carca ha convocato Davide Seppi, Francesco ed Enrico Zucchini, Jakob Franzelin, Corrado Barbera, Edoardo Saracco, Stefano Pizzato ed Andrea Bertoldini.

Il gruppo sarà seguito dai tecnici Ivan Imberti, Alberto Bertasi, Maurizio Urbani e Cristian Deville.

Corrado Barbera (foto di repertorio)

fisi

