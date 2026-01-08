VOLLEY B-M / VBC Mondovì, trasferta delicata a San Mauro Torinese nel primo match del 2026

Nella dodicesima giornata del campionato di serie B maschile e primo impegno del nuovo anno solare il VBC MONDOVI’ allenato da coach Vittorio Bertini e dal suo aiuto Matteo Brignone è atteso nel posticipo di domenica 11 gennaio alle ore 18 dalla insidiosissima trasferta di S. Mauro Torinese contro il S. Mauro Torino allenato da Edoardo Melato, che attualmente si trova al decimo posto.

Nelle fila monregalesi non ci sarà il palleggiatore Davide Giovannetti, con cui nei giorni scorsi è stato consensualmente risolto il contratto, mentre invece saranno regolarmente a disposizione dello staff tecnico gli alzatori Leonardo Polizzi e l’esperto Emiliano Cortellazzi, tesserato in settimana.

“Fino a questo momento – afferma coach Vittorio Bertini – il nostro cammino è un misto di orgoglio e coraggio con un pò di delusione. Certamente la nostra posizione in classifica non ci rende felici e ci rincuora solo minimamente il fatto che abbiamo vinto 2 delle ultime 3 gare: nuovi equilibri ed un rinnovato e entusiasmo sono arrivati tardivamente ed il campionato ci vede attualmente ancora in fondo alla graduatoria, seppure in una situazione di classifica abbordabile e con infiniti scenari.

Senza dubbio c’è un grande orgoglio di aver riportato il VBC MONDOVI’ nel campionato nazionale di Serie B e di aver espresso fino ad ora diverse gare intense, in cui un risultato migliore era alla portata, e solo diversi episodi sfortunati non ci hanno permesso di raccogliere più punti, come sarebbe stato attendibile. L’impegno espresso in allenamento è stato sempre massimo, con alte punte di intensità e con una costanza e qualità di lavoro raramente riscontrate in una compagine di serie B.

Alcuni nostri atleti, esordienti assoluti nel campionato, hanno ben figurato, affrontando con disponibilità e qualità anche a cambi di ruolo, e tutti i ragazzi hanno mostrato estrema disponibilità ed amore per la causa. Questo è certamente un ottimo risultato, di cui siamo consapevoli e contenti: le basi sono ottime, serve adesso molto cinismo, migliore attenzione e anche un pizzico di fortuna che fino ad ora proprio non è stata dalla nostra parte”.

In queste prime 11 giornate il S. Mauro Torino ha conquistato 11 punti, frutto di 4 vittorie e 7 sconfitte e nell’ ultimo turno prima della pausa ha piegato per 3-2 il PVL Ciriè secondo al termine di una gara intensa e combattuta, in cui è stato capace a sfruttare al meglio il fattore campo. Anche per i monregalesi l’ultima giornata del 2025 è stata positiva, con il successo per 3-2 contro i Diavoli Rosa Brugherio ottavi rimontando da uno svantaggio di 2-0 e conquistando così due punti fondamentali nella lotta per la salvezza.

“Domenica – sottolinea coach Bertini - siamo attesi da un’ altra partita molto importante, un’ altra gara che non possiamo e non dobbiamo sbagliare perché i punti in palio valgono doppio. Il S. Mauro è una formazione in grado di battere qualunque avversario (ed il successo contro il PVL Ciriè lo dimostra ampiamente), con un organico di un certo livello tecnico impreziosito dall’ opposto di Finale Ligure Mattia Pievani, classe 2001, lo scorso anno in A3 ad Acqui Terme. Per noi la vittoria ottenuta in rimonta contro i Diavoli Rosa di Brugherio, oltre che per la classifica, avendoci portato punti importanti, è servita molto per l’ autostima e per il morale del gruppo, che ha potuto trascorrere con più serenità questo periodo di pausa.

In queste due settimane abbiamo lavorato con intensità ed entusiasmo, focalizzando la nostra attenzione tanto sotto l’ aspetto fisico quanto sotto quello tecnico e tattico, cercando di andare a correggere i difetti e gli aspetti in cui siamo più carenti. Per noi questa è una trasferta davvero molto difficile e che pesa enormemente: perciò dai ragazzi mi aspetto una prova concreta e di grande maturità, in cui si riesca a limitare gli errori e che possa regalarci punti preziosi in chiave salvezza”.

Il successo ottenuto in rimonta contro i Diavoli Rosa Brugherio ottavi, unito alla convincente vittoria di due settimane prima contro il Parella Torino ed alla discreta prestazione della settimana successiva in casa del Malnate attualmente secondo, dove solo il risultato non è stato positivo, deve dare al gruppo la consapevolezza del proprio valore e la convinzione che tutte le partite devono essere affrontate con la determinazione la voglia di fare risultato anche perché nella lotta per la salvezza anche la conquista di un singolo punto può risultare fondamentale