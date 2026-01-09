Raccolta rifiuti a Ceva, il Comune: "Basta disservizi, serve un cambio di passo immediato"

Riceviamo e pubblichiamo:



"Scadrà il prossimo 27 febbraio il bando per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti a Ceva, predisposto dall’azienda consortile ACEM.

In prossimità di tale scadenza, il Comune di Ceva sta purtroppo affrontando da alcune settimane significative criticità legate al servizio di raccolta differenziata sul territorio comunale.

Ritardi ripetuti, mancati passaggi e una gestione complessivamente inadeguata del servizio da parte dell’attuale gestore stanno creando disagi diffusi alla cittadinanza e un crescente clima di comprensibile esasperazione.

È doveroso chiarire con la massima trasparenza che l’Amministrazione comunale – come già evidenziato in una nota stampa risalente a fine novembre - è pienamente consapevole delle difficoltà vissute dai cittadini e condivide il loro malcontento, anche perché quotidianamente riceve segnalazioni in merito.

È altrettanto necessario precisare che il Comune, come noto, non gestisce direttamente il servizio di raccolta: l’organizzazione e l’esecuzione delle attività operative sono affidate ad un soggetto gestore, nell’ambito del sistema coordinato dal Consorzio ACEM, con il quale il Comune di Ceva intrattiene rapporti improntati alla fattiva collaborazione e al continuo confronto, anche sulle problematiche esposte.

In queste lunghe settimane l’Amministrazione ha cercato, con senso di responsabilità, la via del dialogo e del confronto, facendosi più volte parte attiva nel segnalare criticità, e sollecitare interventi correttivi, mediando di fatto tra cittadini e gestore del servizio. Questo ruolo di intermediazione, svolto con spirito costruttivo e nella tutela dell’interesse pubblico, ha però raggiunto un limite non più sostenibile.

Il continuo riversarsi delle legittime lamentele sugli uffici comunali e sugli amministratori, che vengono quotidianamente contattati per disservizi non direttamente imputabili al Comune, ha reso evidente come l’attuale situazione non potrà più essere gestita con i soli strumenti della buona volontà e della mediazione informale.

Per questo motivo, il Comune di Ceva ritiene fondamentale un cambio di passo, i cui effetti devono essere immediati. L’Amministrazione ha formalmente rappresentato al Consorzio ACEM – che ha prontamente recepito le istanze - la gravità della situazione e la necessità di interventi immediati, strutturali e verificabili, affinché il servizio torni a rispettare gli standard previsti.

In assenza di un miglioramento concreto e duraturo, il Comune sosterrà senza esitazioni l’applicazione delle sanzioni previste dai contratti e dai regolamenti vigenti, che competono al Consorzio ACEM in qualità di ente responsabile del controllo e della vigilanza sul servizio.

L’obiettivo resta uno solo: garantire ai cittadini di Ceva un servizio di raccolta differenziata efficiente, puntuale e rispettoso della comunità e dell’ambiente. Il Comune continuerà a fare la propria parte con serietà e trasparenza, ma non potrà più supplire alle mancanze di chi è chiamato, per contratto, a svolgere correttamente il servizio.

Il sindaco Fabio Mottinelli

Il vice-sindaco ed assessore all’Ambiente Fabio Ferrero"