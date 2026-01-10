 / Attualità

Attualità | 10 gennaio 2026, 08:12

Bra, primo incontro del 2026 per il Gruppo Biblico

Appuntamento a martedì 13 gennaio, alle 20.30, nella chiesa di San Giovanni Battista

La Chiesa di San Giovanni Battista a Bra

Accostarsi alla Sacra Scrittura dona tanta consolazione e apre la mente sulla realtà dell’uomo e del mondo intero. 

Con questo spirito, martedì 13 gennaio, alle ore 20.30, è in programma un nuovo appuntamento del Gruppo Biblico di Bra. Il ritrovo è nella chiesa di San Giovanni Battista per la serata di condivisione (si richiede contributo di partecipazione, info al numero 335/222594). Gli incontri di questo XXVI anno del Gruppo Biblico, dove si legge, si medita e si prega la Parola di Dio, sono aperti a tutti.

Prossimi appuntamenti: 27 gennaio con il relatore padre Oreste per cap. Lc 6 - Lc 7,17; 10 febbraio serata di condivisione; 24 febbraio con il relatore diac. prof. Paolo De Martino per cap. Lc 7,18 - Lc 8,56; 10 marzo serata di condivisione; 24 marzo con i relatori Tista e Lidia Galvagno con cap. Lc 9; 14 aprile serata di condivisione e chiusura del corso.


 

Silvia Gullino

