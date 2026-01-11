Ancora record di partecipanti al Raduno Nazionale dei Trifulau e dei Tabui [FOTO E VIDEO]

Battuto il record di partecipanti al 16° Raduno Nazionale dei Trifulau e dei Tabui, che come ogni anno si è svolto nella seconda domenica di gennaio a pochi giorni dalla chiusura della stagione.

Un’annata, a sentire i 'Trifolau' che ha avuto un picco fra metà novembre e metà dicembre, con notevoli quantità e buonissima qualità, e qualche settimana di secca, dovuta a fattori sempre difficili da comprendere, ma di certo legati al cambiamento climatico e allo scarso o nullo innevamento.

GUARDA NEL VIDEO LE INTERVISTE:

La tradizionale festa dei 'Tabui' com’è ormai definita, è stata organizzata dall’Enoteca Regionale del Roero e dal suo presidente Marco Perosino , che con il suo staff e la consulenza dell’associazione Go Wine di Massimo e Luca Corrado e l’appoggio del Comune di Canale, ha organizzato anche una visita alle cantine locali da parte di un nutrito gruppo di giornalisti di settore, che hanno potuto conoscere da vicino il territorio “Roero”, le sue peculiarità naturali, la sua enogastronomia e naturalmente il connubio Uomo-Cane alla base di un settore importante e fondamentale per l’offerta turistica e per la preservazione e cura dei boschi e del patrimonio tartufigeno.

Ha dichiarato Perosino:

“Come presidente dell’Enoteca e a nome di tutti gli organizzatori e finanziatori dell’evento sono, e siamo, davvero soddisfatti, perché la nostra manifestazione cresce ogni anno e ogni anno interessa sempre di più a livello nazionale. Il brand Roero è sempre più apprezzato e conosciuto, e questo non può che farci piacere.”

Il presidente dell’associazione Tartufai delle Rocche del Roero, Tino Marolo ha sottolineato:

“Oggi festeggiamo i 'Tabui', perché senza di loro e senza le loro straordinarie capacità, non esisterebbe la 'cerca'. Abbiamo avuto 150 presenze ed è una bella soddisfazione. Siamo impegnati insieme alle altre associazioni, all’Enoteca, alla Regione Piemonte e a tutti gli operatori del settore, nella tutela del nostro patrimonio boschivo e delle tartufaie, per garantire un futuro a questa pratica e a tutto il mondo che le ruota intorno”.

Numeroso il pubblico che ha seguito la sfilata nelle vie di Canale, nonostante il freddo pungente.

Presenti e intervenuti dal palco delle premiazioni, gli assessori regionali Marco Gallo e Paolo Bongioanni, il sindaco di Canale Enrico Faccenda, tutti i sindaci del Roero, fra cui Simone Manzone, anche consigliere provinciale, il vicepresidente provinciale Massimo Antoniotti, il presidente del Centro Nazionale Studi Tartufo Antonio Degiacomi, il presidente dell’Ente Fiera del Tartufo Axel Iberti, il sindaco di Alassio Marco Melgrati, l’assessore del comune di Torino Paolo Chiavarino, molte altre autorità, civili e non solo, fra cui il parroco di Canale don Eligio Mantovani che ha benedetto i 'Tabui' e manifestato il suo affetto per i cani, spesso importanti compagni di vita.

Ospiti speciali i giocatori della Cuneo Volley - MA Acqua San Bernardo, Claudio Cattaneo e capitan Domenico Cavaccini, accompagnati dal direttore generale Davide Bima, freschi vincitori del match casalingo con Grottazzolina.

Sono stati premiati nell’ambito dell’evento il cane Biscotto, di Filippo Valle, star partecipante alla trasmissione Striscia la Notizia, il 'Tabui' più vecchio, Zeta, 18 anni di Giancarlo Bressano, il cane più giovane, Kira, di Gabriele Borghino, il Trifolau più lontano, Roberto Caruso con Full, da Messina, il Trifolau più vecchio Bruno Rainero, 83 anni, di Montà, il Trifolau più giovane, Kevin Aimar 8 anni con Milo, cane di 2 anni, e la donna Trifolau Secil Ozden con Gemma, dalla Turchia.

La manifestazione si è conclusa con il pranzo nel salone polivalente di Piobesi d’Alba.