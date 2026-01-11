 / Attualità

Attualità | 11 gennaio 2026, 10:40

Savonese ha bisogno dell'ambulanza ad Artesina, viene soccorsa e portata a Mondovì: "Posso testimoniare l'ottima organizzazione del pronto soccorso"

La donna ha voluto ringraziare i soccorritori e il personale del pronto soccorso monregalese



Rimane vittima di un infortunio ad Artesina e soccorsa dalla Croce Rossa di Mondovì ci ha tenuto a ringraziare i soccorritori e i volontari del pronto soccorso monregalese. 

Una savonese, Nylde, ha voluto raccontare la sua vicenda che si è conclusa con un'assistenza speciale.

"Felice di poter dare buone notizie. Nel pomeriggio di lunedì 4 gennaio 2026 ho avuto bisogno del servizio di ambulanza e trovandomi in montagna ad Artesina sono arrivati, nel giro di quaranta minuti, i militi della  Croce Rossa di Mondovì: gentili, premurosi e preparati - ha detto la donna - Cio’ che piu’ mi ha colpito è stata l'organizzazione, unita a competenza e gentilezza del personale del pronto soccorso di Mondovì".

"Sono una donna ligure, adulta che nella vita purtroppo ha avuto molte occasioni per frequentare l'ambiente sanitario; solo in un'altra situazione, a Trento, ho potuto sperimentare l'efficienza del personale che si è preso cura di noi. In mezzo a tante brutture che il mondo ci propone sono contenta, nonostante l'infortunio, di poter testimoniare l'ottima organizzazione del pronto soccorso monregalese unito alla competenza del personale, ma cio' che ormai è rara, l'umanità e la gentilezza di ogni membro del pronto soccorso di Mondovì nonostante  l'affluenza e la stanchezza  per i turni impegnativi come da ogni altra parte. Grazie e complimenti ancora a chi mi ha prestato cure ed attenzioni" conclude.

Luciano Parodi

