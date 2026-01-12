L'educazione affettiva contro la violenza, un incontro a Fossano

Il Lions Club Fossano e provincia Granda in collaborazione con Noi 4 You, ed in occasione della giornata internazionale dell’educazione apre l’anno con un evento rivolto alla Comunità per riflettere sul significato e sul ruolo dell’educazione affettiva come strumento per prevenire ogni forma di violenza.
La serata si svolgerà giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 20,45 presso la Sala SOMS in via Roma 74 a Fossano. Moderatrice Marina Mana, presidente Lions Club Fossano. Relatrice Monica Marro, psicoterapeuta.
La partecipazione è gratuita, ma è possibile prenotarsi sul link: https://www.eventbrite.it/e/1979106515865?aff=oddtdtcreator