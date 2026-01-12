A Borgo San Dalmazzo creatività e fantasia per i più piccoli: sei laboratori gratuiti a Palazzo Bertello

Prosegue il ciclo di sei laboratori gratuiti per bambini e ragazzi a Borgo San Dalmazzo, nello Spazio Giò a Palazzo Bertello, in via Boves 4. Un'iniziativa sostenuta dal bando Spazio Giovani 2023, grazie al contributo della Fondazione CRC. Gli incontri, in programma fino a marzo, hanno una durata di due ore ciascuno e saranno condotti dall'associazione Cuadri Ets, rivolgendosi a bambini dai 6 ai 12 anni.

Dopo la pausa delle festività, gli appuntamenti riprenderanno sabato 17 gennaio alle ore 16 con un laboratorio dedicato agli aeroplanini di carta, dove i bambini potranno costruire e personalizzare diversi modelli da mettere alla prova in una gara di volo finale. Il 7 febbraio sarà la volta del laboratorio di pop-up bestiali, per esplorare la tecnica del pop-up dando vita a soggetti coloratissimi attraverso pieghe e tagli creativi.

Il 21 febbraio i partecipanti si cimenteranno con il quilling art, una tecnica decorativa che utilizza strisce di carta arrotolate e modellate per creare composizioni tridimensionali, perfetta anche per riutilizzare le stelle filanti di Carnevale. Il ciclo si concluderà sabato 14 marzo con il laboratorio "Sulle orme dei grandi artisti", un viaggio tra le tecniche di Pablo Picasso, Henri Matisse e Keith Haring attraverso ritratti cubisti, collage e arte pop.