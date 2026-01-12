VOLLEY B1/F / Il punto sul girone A: il Mondovì Volley vince al tie-break ma scende dal podio

La 12^ giornata del Campionato di volley femminile di serie B1 (gir.A) ha confermato lo strapotere della Florens Vigevano, capolista indiscussa, che tuttavia ha sofferto in avvio del match contro il Parella Torino. Le piemontesi, infatti, a sorpresa hanno conquistato il primo set sul 25-16, innescando la rapida reazione della battistrada pavese, brava a rimettere subito le cose in chiaro e a condurre in porto la vittoria sull’1-3.

Più di una difficoltà, invece, l’ha incontrata anche il Volley 2001 Garlasco, che in casa ha piegato la resistenza di un coriaceo Capo D’Orso Palau solo al tie-break. Stesso esito anche in Mondovì Volley-Cus Torino (3-2). Le pumine hanno disputato un match all’insegna di troppi alti e bassi, rischiando addirittura di capitolare al tie-break, chiuso sul 16-14. Solo 5 punti per l’opposto Sangoi, mentre la top scorer è risultata la schiacciatrice Elisa Bole con 19 punti.

Nelle ospiti, che hanno raccolto un meritatissimo punto, da segnalare i 18 punti di Lavagnino e i 17 di Martin e Aliotta. I due punti conquistati dalla squadra di caoch Basso non sono bastati a mantenere la terza posizione, che ora vede in solitaria il Gso Villa Cortese, vittorioso per 3-0 nell’impegno casalingo contro l’Issa Novara. Colpo in trasferta dal Care Project Bellusco sul campo del Pan Alfieri Cagliari, battuto con un netto 0-3. 7

Da segnalare, infine, che Sd Ccs Cogne Aosta-Academy Volpiano e Chieri 76-Acrobatica Alessandria si disputeranno mercoledì 14 gennaio. Nel prossimo turno, che coincide con l’ultima giornata del girone di andata, il Mondovì Volley affronterà in trasferta il fanalino di coda del Vol-ley Academy Volpiano. Da seguire il big-match tra la Florens Vigevano e il Volley 2001 Garlasco, mentre punti pesanti in chiave promozione saranno in palio nella sfida tra il Capo D’Orso Palau e il Gso Villa Cortese.

I RISULTATI DELLA 12^ GIORNATA DI ANDATA

GSO VILLA CORTESE ISSA NOVARA 3-0 PAN ALF. CAGLIARI CARE P. BELLUSCO 0-3 MONDOVI’ VOLLEY CUS TORINO 3-2 VOLLEY 2001 GARLASCO CAPO D’ORSO PALAU 3-2 SD CCS COGNE AOSTA V. AC. VOLPIANO 14/01 CHIERI 76 ACR. ALESSANDRIA 14/01 PARELLA TORINO FLORENS VIGEVANO 1-3

LA CLASSIFICA

1 FLORENS VIGEVANO 34 2 V. 2001 GARLASCO 31 3 GSO VILLA CORTESE 28 4 MONDOVI’ VOLLEY 27 5 ACR. ALESSANDRA* 22 6 CAPO D’ORSO PALAU 22 7 CARE P. BELLUSCO 17 8 CUS TORINO 16 9 SD CCS COGNE AOSTA 13 10 PAN A. CAGLIARI 11 11 ISSA NOVARA 8 12 CHIERI 76* 7 13 PARELLA TORINO 6 14 ACADEMY VOLPIANO* 3

*una partita in meno

PROSSIMO TURNO – 13^ GIORNATA DI ANDATA