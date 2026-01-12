 / Volley

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Volley | 12 gennaio 2026, 13:26

VOLLEY B1/F / Il punto sul girone A: il Mondovì Volley vince al tie-break ma scende dal podio

La capolista Florens Vigevano è vincente anche nel nuovo anno. Sofferti successi al tie-break per Volley 2001 Garlasco e Mondovì Volley. L’Acrobatica Alessandria scende in campo mercoledì

Bergese (Mondovì Volley) in azione (ph. Cristiano Silvestri)

Bergese (Mondovì Volley) in azione (ph. Cristiano Silvestri)

La 12^ giornata del Campionato di volley femminile di serie B1 (gir.A) ha confermato lo strapotere della Florens Vigevano, capolista indiscussa, che tuttavia ha sofferto in avvio del match contro il Parella Torino. Le piemontesi, infatti, a sorpresa hanno conquistato il primo set sul 25-16, innescando la rapida reazione della battistrada pavese, brava a rimettere subito le cose in chiaro e a condurre in porto la vittoria sull’1-3. 

Più di una difficoltà, invece, l’ha incontrata anche il Volley 2001 Garlasco, che in casa ha piegato la resistenza di un coriaceo Capo D’Orso Palau solo al tie-break. Stesso esito anche in Mondovì Volley-Cus Torino (3-2). Le pumine hanno disputato un match all’insegna di troppi alti e bassi, rischiando addirittura di capitolare al tie-break, chiuso sul 16-14. Solo 5 punti per l’opposto Sangoi, mentre la top scorer è risultata la schiacciatrice Elisa Bole con 19 punti. 

Nelle ospiti, che hanno raccolto un meritatissimo punto, da segnalare i 18 punti di Lavagnino e i 17 di Martin e Aliotta. I due punti conquistati dalla squadra di caoch Basso non sono bastati a mantenere la terza posizione, che ora vede in solitaria il Gso Villa Cortese, vittorioso per 3-0 nell’impegno casalingo contro l’Issa Novara. Colpo in trasferta dal Care Project Bellusco sul campo del Pan Alfieri Cagliari, battuto con un netto 0-3. 7

Da segnalare, infine, che Sd Ccs Cogne Aosta-Academy Volpiano e Chieri 76-Acrobatica Alessandria si disputeranno mercoledì 14 gennaio. Nel prossimo turno, che coincide con l’ultima giornata del girone di andata, il Mondovì Volley affronterà in trasferta il fanalino di coda del Vol-ley Academy Volpiano. Da seguire il big-match tra la Florens Vigevano e il Volley 2001 Garlasco, mentre punti pesanti in chiave promozione saranno in palio nella sfida tra il Capo D’Orso Palau e il Gso Villa Cortese.

I RISULTATI DELLA 12^ GIORNATA DI ANDATA

GSO VILLA CORTESE

ISSA NOVARA

3-0

PAN ALF. CAGLIARI

CARE P. BELLUSCO

0-3

MONDOVI’ VOLLEY

CUS TORINO

3-2

VOLLEY 2001 GARLASCO

CAPO D’ORSO PALAU

3-2

SD CCS COGNE AOSTA

V. AC. VOLPIANO

14/01

CHIERI 76

ACR. ALESSANDRIA

14/01

PARELLA TORINO

FLORENS VIGEVANO

1-3

LA CLASSIFICA

1

FLORENS VIGEVANO

34

2

V. 2001 GARLASCO

31

3

GSO VILLA CORTESE

28

4

MONDOVI’ VOLLEY

27

5

ACR. ALESSANDRA*

22

6

CAPO D’ORSO PALAU

22

7

CARE P. BELLUSCO

17

8

CUS TORINO

16

9

SD CCS COGNE AOSTA

13

10

PAN A. CAGLIARI

11

11

ISSA NOVARA

  8

12

CHIERI 76*

  7

13

PARELLA TORINO

  6

14

ACADEMY VOLPIANO*

  3

 *una partita in meno

PROSSIMO TURNO – 13^ GIORNATA DI ANDATA

FLORENS VIGEVANO

V. 2001 GARLASCO

 

ISSA NOVARA

PAN ALF. CAGLIARI

 

AC. VOLPIANO

MONDOVI’ VOLLEY

 

CAPO D’ORSO PALAU

GSO VILLA CORTESE

 

CUS TORINO

SD CCS COGNE AOSTA

 

CARE P. BELLUSCO

CHIERI 76

 

ACR. ALESSANDRIA

PARELLA TORINO

 

Matteo La Viola

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium