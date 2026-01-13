Cuneo conferma il centro Europe Direct per altri cinque anni: secondo rinnovo consecutivo

La candidatura presentata dal Servizio comunale Sportello Europa e sviluppo del territorio a giugno 2025 ha ricevuto esito positivo da parte della Commissione europea, confermando il Comune di Cuneo come ente di gestione di un centro EUROPE DIRECT per i prossimi cinque anni. Un risultato significativo, che conferma la qualità del lavoro svolto finora e la centralità di Europe Direct Piemonte area sud ovest nel collegamento tra Unione europea e cittadini del territorio.

Il centro Europe Direct Cuneo Piemonte Area Sud Ovest ottiene così il secondo rinnovo consecutivo: attivo dal 2018, aveva già conseguito un primo rinnovo per il quinquennio 2021-2025 e proseguirà ora le proprie attività per un ulteriore mandato di cinque anni, garantendo continuità e rafforzamento delle azioni di informazione.

Europe Direct è una rete capillare composta da oltre 400 centri in tutta Europa, gestiti dalla Direzione Generale Comunicazione della Commissione europea; obiettivo della rete è avvicinare l'UE ai cittadini e facilitare il dialogo diretto con le istituzioni.

In questi anni il Centro di Cuneo ha svolto un ruolo essenziale come sportello informativo, punto di riferimento territoriale e promotore di cittadinanza europea attiva; ha offerto consulenza gratuita su programmi e finanziamenti europei, portato l'educazione civica europea nelle scuole, supportato la mobilità giovanile e organizzato iniziative pubbliche su temi sociali, culturali e politici.

Grazie ad una collaborazione stretta con scuole, associazioni, enti e amministrazioni locali, Europe Direct Cuneo ha costruito una rete territoriale solida, nella convinzione che la cooperazione sia la chiave per creare una comunità più informata, consapevole e partecipe del progetto europeo.

A livello europeo, quello che si apre ora sarà un periodo intenso da affrontare, sia per le sfide crescenti poste dalla necessità di mantenere i rapporti di equilibrio con le altre potenze globali, sia per le dinamiche interne all'Unione. Il quinquennio 2026-2030 vedrà inoltre la definizione e l'avvio del nuovo Quadro Finanziario Pluriennale UE 2028/2034, che stabilirà priorità, risorse e programmi per il periodo successivo al 2027.

Il quinquennio 2026-2030 sarà quindi per Europe Direct Cuneo un momento particolare per seguire l'evoluzione delle principali iniziative europee in corso, tra cui il rafforzamento delle politiche per la transizione verde e digitale, l'attuazione del Green Deal rinnovato, le misure per la competitività industriale, le nuove strategie per la sicurezza energetica, l'aggiornamento delle politiche migratorie e il proseguimento dei programmi di sostegno a giovani, imprese e territori. Nel prossimo quinquennio rientreranno anche le elezioni del Parlamento europeo del 2029, passaggio fondamentale per il futuro della governance dell'UE.

La recente conferma del rinnovo della Convenzione del Comune di Cuneo con la Commissione europea permette di rafforzare le attività delineate nel Piano di Comunicazione Annuale 2026 del centro Europe Direct, orientate principalmente a stimolare il senso di appartenenza al progetto europeo, rafforzare la conoscenza di diritti, politiche e opportunità dell'UE, e favorire un'informazione di qualità contrastando la disinformazione.

Per costruire una strategia realmente aderente alle esigenze locali, a maggio 2025 il Comune di Cuneo ha pubblicato un Avviso pubblico rivolto a potenziali partner. Le numerose adesioni, tra le quali alcuni Comuni della provincia, ANCI regionale, operatori di media locali e associazioni, confermano l'interesse del contesto locale verso i temi europei e la volontà di costruire una rete stabile e cooperativa per realizzare eventi, progetti informativi e percorsi formativi condivisi.

Il Centro punterà anche per il prossimo quinquennio sui giovani: studenti, universitari, famiglie e giovani occupati. Non mancheranno, inoltre, azioni specifiche per imprese e PMI valorizzando le opportunità dei nuovi programmi UE, per la cittadinanza grazie a canali inclusivi e alla collaborazione con il terzo settore, per le comunità montane, rurali e agricole con focus tematici e supporto scientifico, e per gli amministratori locali al fine di favorire un maggiore avvicinamento alle politiche europee.

Le priorità della Commissione europea 2024-2029 saranno declinate nel piano di azione Europe Direct attraverso quattro direttrici strategiche: informare per rafforzare cittadinanza e senso di appartenenza europea; affrontare le sfide del territorio nel quadro d'azione dell'UE con attenzione a inclusione sociale, ambiente e qualità della vita; stimolare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita democratica rafforzando reti locali e transfrontaliere; creare sinergie tra reti istituzionali e informali, valorizzando competenze e contribuendo alla costruzione di una sfera pubblica europea. Questi assi guideranno attività volte a promuovere un dialogo aperto sull'UE, a valorizzarne l'impatto nella vita quotidiana e a sostenere una partecipazione più consapevole al processo democratico.

Centrale rimarrà anche la collaborazione con gli istituti scolastici della provincia, con attività destinate direttamente agli studenti, in particolare quelli delle scuole secondarie di secondo grado, e iniziative rivolte ai docenti, per fornire strumenti utili a trasmettere nelle classi il valore e il significato del progetto europeo.