La Biblioteca civica di Cuneo comincia a prepararsi per il trasloco in palazzo Santa Croce

La Biblioteca civica comincia a prepararsi per il trasloco in palazzo Santa Croce. Mentre il cantiere va verso la chiusura e si sta progettando l’allestimento del palazzo, iniziano anche i lavori che riguardano le collezioni librarie e documentarie.

Un trasloco non è un semplice spostamento dalla sede che ospita la biblioteca dal 1932 ad una nuova sede, ma è un momento di ripensamento delle raccolte in funzione dei servizi pensati per il pubblico e delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie e dall’intelligenza artificiale.

Verranno interessati dalle attività di apposizione di un microchip tutti i volumi che saranno collocati a scaffale aperto, che quindi potranno essere prelevati direttamente dal lettore, al piano terra e al primo piano della nuova biblioteca, e da lui stesso caricati sulla tessera sia per il prestito che per la restituzione, grazie alle postazioni di autoprestito.

Ai volumi verrà poi attribuita una nuova collocazione e saranno rietichettati. La narrativa sarà suddivisa per generi letterari e il fondo locale estrapolato da tutti i depositi e collocato nella nuova sala di consultazione. Queste operazioni interesseranno circa 115.000 dei 350.000 volumi che compongono la Biblioteca civica di Cuneo.

La Biblioteca da qualche mese sta lavorando per impostare tutti questi cambiamenti, ma è necessario che alcune operazioni vengano svolte a biblioteca chiusa. Tenendo presente che i tempi per il solo trasloco dei libri, che dovrebbe svolgersi nei mesi estivi, richiederà intorno alle 10 settimane, si è pensato di suddividere le operazioni di ricollocazione, che dovranno essere concluse quando i libri cominceranno a lasciare Palazzo Audiffredi, un po’ su tutti i mesi. Si comincerà con l’ultima settimana di gennaio, quando la biblioteca di via Cacciatori delle Alpi sarà chiusa al pubblico. Da lunedì 26 a venerdì 30, dalle 9 alle 12, sarà comunque possibile leggere i quotidiani e i giornali locali o studiare presso gli spazi che si trovano al piano terra di palazzo Santa Croce, in via santa Croce 6.

Per chi fosse curioso di vedere i depositi della Biblioteca civica e volesse farsi raccontare dai bibliotecari le operazioni in corso, in vista del trasloco, siamo a disposizione sabato 24 alle 9, alle 10 e alle 11. I depositi non consentono l’accesso di molte persone, per cui vi chiediamo, se interessati, di prenotarvi qui: