I cedri per ora non si toccano: un pomeriggio di festa, domani, in piazza Europa a Cuneo

Armanda, Chiara, Isabella, Irene, Daria, Graziella, Marisa, Ester, Meg, Vilma, Mariarosa, Gabriella e Giovanni.

Hanno iniziato stamattina ad abbellire piazza Europa, a Cuneo, spazzando a terra, lavando le panche e piantando dei fiori di carta sotto i cedri.

Un allestimento che continuerà anche nel pomeriggio, grazie all'impegno e alla buona volontà di altre signore pensionate che, da tempo, sono in prima linea per i cedri di piazza Europa.

Domani 7 marzo, in piazza, sarà festa.

Dalle 16 alle 19 saranno in tanti a ritrovarsi sotto i cedri, tra balli e canti, per festeggiare la decisione del Consiglio di Stato, che ha accolto l’istanza cautelare presentata da associazioni e cittadini contrari al taglio dei cedri.

In attesa della decisione nel merito, fissata per il 25 giugno, la misura ha comportato la sospensione dei lavori collegati alla riqualificazione della piazza e, quindi, dell’abbattimento degli alberi.

Potrebbe non esserci più alcuna riqualificazione.

Perché quegli oltre tre milioni di euro, disponibili per l'intervento, devono venire spesi entro la fine di giugno, data che coincide con la decisione di merito sui cedri.

L'amministrazione, nei prossimi giorni, farà sapere come intenderà agire e se si andrà verso una revisione del progetto, che contempli il mantenimento dei cedri.

Per ora hanno vinto loro, rimarranno in piazza per almeno altri tre mesi e mezzo.

E domani pomeriggio saranno i protagonisti di un pomeriggio di festa e condivisione per una vittoria figlia della partecipazione di tante persone, unite dalla volontà di salvaguardare la vita di dieci grandi alberi, che sono, come ha scritto ieri il Consiglio di Stato nella sua ordinanza, “creature viventi e testimoni di precedenti epoche storiche”.