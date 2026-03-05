 / Curiosità

Curiosità | 05 marzo 2026, 18:19

Lo speciale incontro con Carlo Conti alla fine del Festival di Sanremo [VIDEO]

Nel cuore della notte, dopo la finalissima di sabato scorso 28 febbraio, un momento iconico con il presentatore toscano e gli intramontabili Pooh

Si è conclusa da pochi giorni l’edizione numero 76 del Festival di Sanremo.

Al di là del podio composto dal, forse inaspettato, vincitore Sal Da Vinci, Sayf e Ditonellapiaga, ora ci si affaccia già alla “nuova era targata Stefano De Martino”, giovane al timone della prossima conduzione.

Carlo Conti, dopo i tanti momenti iconici dei suoi cinque Festival totali presentati, dei quali gli ultimi due consecutivi, è stato da noi intercettato nelle prime ore del mattino della domenica, dopo la finalissima e non si è sottratto nel salutare il nostro Piemonte e il versante Cuneese, per accettare con gioia un gradito omaggio: una maglia una maglia celebrativa rigorosamente viola (riprendendo i colori della sua amata Fiorentina con nome e numero dorato 76 sulle spalle (come le edizioni della rassegna canora italiana per eccellenza), a ricordo della kermesse a coronamento della conclusione, al momento, del suo ciclo festivaliero.

L’occasione è stata propizia anche per incontrare una leggenda della musica: i Pooh, dopo la loro esibizione canora in esterna, a due passi dall’Ariston, sul palco del Suzuki Stage.

Cristiano Sabre

