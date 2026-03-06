Ad Alba un concorso per il logo del Forum Giovani: "Un’occasione per dare forma alla partecipazione giovanile"

Il Forum Giovani del Comune di Alba lancia un concorso per l’ideazione del proprio logo ufficiale. L’iniziativa è rivolta alle studentesse e agli studenti degli istituti superiori albesi e ha l’obiettivo di individuare un segno grafico capace di rappresentare i valori che guidano le attività del Forum: partecipazione attiva, inclusione, cittadinanza consapevole, creatività, innovazione e dialogo.

I progetti potranno essere inviati entro il 13 marzo 2026, secondo le modalità indicate nel bando pubblicato sul sito del Comune di Alba, nella sezione Informagiovani.

Il Forum Giovani Alba selezionerà le tre proposte giudicate migliori, che verranno pubblicate sulla pagina Instagram forumgiovanialba. Sarà poi un sondaggio online a decretare il progetto vincitore.

“Abbiamo voluto promuovere questo concorso perché il logo rappresenta l’identità di una realtà nata per dare voce ai giovani della città”, spiega il presidente del Forum Giovani, Filippo Currado. “Ci piacerebbe che fosse proprio uno studente o una studentessa a immaginare il simbolo che accompagnerà le nostre attività. Invitiamo tutti i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori a partecipare: è un’occasione per mettersi in gioco e contribuire in modo creativo alla vita della comunità.”