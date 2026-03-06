Gran Premio di Venezia, Leone d'Oro ai piemontesi Gianfala e Venesio: il cuneese Ghisolfi presiede la giuria per l'Economia

Il Piemonte è tornato a "ruggire", questo venerdì, nel palazzo della Giunta della Regione Veneto, che celebra il Gran Premio Internazionale di Venezia in onore dell'eccellenza Italiana e delle sue migliori capacità imprenditoriali, finanziarie, stilistiche, creative, culturali e ricettive. L'appuntamento consolida una collaudata tradizione che riunisce i più autorevoli e rappresentativi "campioni" delle varie categorie merceologiche, insigniti del Leone per gli alti meriti e risultati che si sono conseguiti nei rispettivi settori.

Il patron Sileno Candelaresi ha invitato pubblico e autorità, giurati e premiati nella scenografia aulica del Palazzo Storico della Regione Veneto, che simboleggia nel Mondo il prestigio e la potenza artistica e architettonica della Capitale lagunare e città del Doge. In tale cornice, il Leone d'Oro al Merito è stato consegnato all'imprenditore torinese Francesco Gianfala - le cui riconosciute competenze finanziarie gli hanno permesso, fra l'altro, l'acquisizione e il rilancio della Maison di alta moda Carlo Pignatelli -, al banchiere Camillo Venesio, amministratore delegato di Banca del Piemonte alla terza generazione della dinastia subalpina fondatrice di tale Istituto di credito, al Comandante Generale Sergio Liardo - dallo scorso settembre al vertice del Corpo delle Capitanerie di Porto e della Guardia Costiera - e all'hair stylist Giovanni Sciarrillo, il "look/maker" che ha curato l'immagine di oltre 2000 Vip dal cinema alla Rai a Sanremo.

[Il banchiere Venesio con Ghisoldi e il Leon D'Oro]

La cerimonia è proseguita quindi con il conferimento della Targa istituzionale di Venezia del Leone di San Marco, assegnata al dottor Giovanni Alliata di Montereale, fondatore e amministratore di importanti realtà nel settore dell'editoria e della finanza, oltre che negli ambiti del volontariato sociale e del recupero artistico, e alla dottoressa Adele Re Rebaudengo, torinese di origine ma lagunare di adozione, fondatrice e presidente di "Venice Gardens Foundation" attiva nel restauro e nella conservazione di parchi, giardini e beni di interesse storico e artistico.

La Fascia tricolore Star Golden Lyon è stata infine assegnata allo chef Mirco Antonio Vigna, Medaglia d'oro alle Olimpiadi mondiali della Cucina, in un momento storico in cui la buona tavola e la valorizzazione delle filiere sostenibili possono essere un momento di dialogo, armonia e condivisione globale.

Il patron Sileno Candelaresi ha coordinato la cerimonia assieme alla vicepresidente e moderatrice Luz Adriana Sarcinelli, con gli interventi altresì dei Giurati d'onore e dei vertici delle varie Sezioni del Premio: l'avvocato Maurilio Prioreschi, presidente del Gran Premio Internazionale di Venezia; il dottor Pierpaolo Zagnoni, vicepresidente; il giornalista Lorenzo Mayer, vicepresidente; e il professor Beppe Ghisolfi, a capo del comitato del Leone d’Oro per l’Economia.