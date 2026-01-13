Time Out SuperLega torna in diretta: ospiti Copelli e Lanza. L'infuocata questione dell'iraniano Poiyria

Riccardo Copelli sarà ospite nello studio di Time Out SuperLega

Dopo la pausa per le festività natalizie, torna questa sera alle 21 Time Out SuperLega, il format televisivo di More News dedicato al massimo campionato di pallavolo maschile. La trasmissione, condotta da Cesare Mandrile e Luca Muzzioli, propone una puntata particolarmente ricca, con ospiti in studio e numerosi collegamenti in diretta.

Negli studi di Cuneo sarà ospite il centrale della MA Acqua S.Bernardo Cuneo, Riccardo Copelli, per analizzare la vittoria ottenuta dalla squadra di Matteo Battocchio contro Grottazzolina nella gara disputata sabato 10 gennaio.

Ampio spazio sarà poi dedicato al tema che ha tenuto banco nel corso della settimana: l’improvviso allontanamento dell’iraniano Poiyria dalla Lube Civitanova. La trasmissione darà voce alle parti in causa, a partire dalle scuse del giocatore Aleksandar Nikolov alla società, passando per la dura presa di posizione dell’allenatore di Milano e commissario tecnico della Nazionale turca Roberto Piazza. In diretta interverrà anche il direttore generale della Lube, Beppe Cormio, per la replica del club marchigiano.

Spazio quindi alle altre partite del 14° turno di campionato. Riflettori su Milano–Cisterna, con un collegamento diretto e l’intervento, ospite di Luca Muzzioli, dello schiacciatore di Cisterna ed ex campione della Nazionale azzurra Filippo Lanza. Si parlerà inoltre della vittoria al tie-break di Verona sul campo di Trento, con le interviste ai protagonisti delle due squadre, e delle sfide Civitanova–Padova e Perugia–Modena, raccontate direttamente dalle voci dei protagonisti.

A chiudere la puntata, come da tradizione, saranno Massimo De Marzi, con la sua rubrica “Up & Down”, dedicata ai promossi e bocciati della settimana, e il momento semiserio del “Pagellone” curato da Luca Muzzioli.

L’appuntamento è per questa sera alle 21, in diretta sulle home page di TargatoCN, La Voce di Alba, Torinoggi.it e Volleyball.it, oltre che sui canali YouTube delle testate e su DixTv.it.