Alba: interruzione energia elettrica in diverse vie del centro città

E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l’interruzione dell’energia elettrica per lavori sugli impianti, lunedì 19 gennaio dalle ore 8:00 alle ore 14:00 in:
§ Via Pietrino Belli da 29 a 33, da 37 a 39, 29a, 29b, 29e, 31a, 33b, 33d, 37b, 37e, 39a, 16, 20, 20a, 20b, 22a, 22b;
§ Via Vivaro da 3 a 7, da 4 a 6, 10, 18, 6a, 10c, 10f, 10/1, senza numero civico, illuminazione pubblica, connessioni dedicate per cantieri,
§ Corso Fratelli Bandiera da 3 a 5, 1b, 1c, 3b, 5a, 5b, senza numero civico
§ Via Armando Diaz da 3 a 9, 7a, 7b, 7d, 9b, da 14 a 16;
§ Via Ognissanti 2, da 6 a 8, 8b, 8e, 8f, senza numero civico;
§ Via Santorre di Santarosa da 2 a 6, 2b, 2bis, senza numero civico;
§ Corso Piera Cillario da 5 a 7, 8, senza numero civico;
§ Vicolo Macrino 5, da 4 a 6;
§ Via Mameli da 2 a 4.
Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto Enel invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.
Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto rivolgersi al Numero Verde 803.500.