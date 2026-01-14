Mondovì, iniziati i lavori di revisione della rete fognaria afferente al Rio Bozzolo

Nei giorni scorsi sono stati ufficialmente consegnati i lavori alla Ditta appaltatrice e sono iniziate contestualmente le attività di allestimento dell'area di stoccaggio materiali nei pressi della zona industriale (tale area rimarrà operativa per tutta la durata dei lavori) e di un’area di cantiere presso l’impianto di depurazione di Sant’Anna Ovest, che ospiterà le prime operazione di scavo vere e proprie.

Entrambe le attività sono propedeutiche ai lavori di revisione della rete fognaria afferente al Rio Bozzolo, un’opera strategica attesa da anni.

In tal senso, allora, il prossimo 26 gennaio alle ore 11.00 si terrà presso il Comune di Mondovì un’apposita conferenza stampa di presentazione dell’intera progettualità in collaborazione con i tecnici di Mondo Acqua Spa.