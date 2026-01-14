 / Attualità

Attualità | 14 gennaio 2026, 13:32

Statale 28, senso unico alternato sul lato ligure, per verifiche strutturali al viadotto Uveghi [VIDEO]

Anas ha imposto riduzioni di carico e il transito su una sola corsia fino al 31 marzo 2026 con forti ripercussioni per chi proviene dalla provincia di Cuneo

Proseguono le limitazioni al traffico sul viadotto Uveghi, lungo la Statale 28 del Colle di Nava, un’arteria strategica per i collegamenti tra Liguria e Piemonte. La questione è approdata ieri in Consiglio regionale a seguito di un’interrogazione del Partito Democratico, che ha sollevato dubbi su sicurezza, trasparenza e tempistiche degli interventi.

(Il video)

A rispondere è stato l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Protezione Civile, Giacomo Raoul Giampedrone, che ha spiegato come i provvedimenti adottati da Anas siano conseguenza di un peggioramento delle condizioni strutturali del viadotto. È stato quindi introdotto il senso unico alternato e il divieto di transito per i mezzi oltre le 6,5 tonnellate, misure destinate a rimanere in vigore fino al 31 marzo 2026.

Dal 15 gennaio partiranno verifiche strutturali di livello 4, controlli particolarmente approfonditi e analoghi a quelli effettuati sul ponte Morandi di Genova. Le indagini richiederanno alcuni mesi e solo al loro completamento sarà possibile stabilire quali interventi effettuare e individuare le necessarie coperture economiche.

Intanto resta forte la preoccupazione per il rischio di isolamento del Ponente ligure, soprattutto per i collegamenti con il Piemonte e la provincia di Cuneo, da cui transitano quotidianamente pendolari, mezzi commerciali e flussi turistici. 

Le limitazioni in atto rischiano infatti di avere ricadute pesanti sulla mobilità e sull’economia dell’intero territorio.

video Marco Ausenda

Diego David - LavocediImperia

