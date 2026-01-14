Statale 28, senso unico alternato sul lato ligure, per verifiche strutturali al viadotto Uveghi [VIDEO]

Proseguono le limitazioni al traffico sul viadotto Uveghi, lungo la Statale 28 del Colle di Nava, un’arteria strategica per i collegamenti tra Liguria e Piemonte. La questione è approdata ieri in Consiglio regionale a seguito di un’interrogazione del Partito Democratico, che ha sollevato dubbi su sicurezza, trasparenza e tempistiche degli interventi.

(Il video)

A rispondere è stato l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Protezione Civile, Giacomo Raoul Giampedrone, che ha spiegato come i provvedimenti adottati da Anas siano conseguenza di un peggioramento delle condizioni strutturali del viadotto. È stato quindi introdotto il senso unico alternato e il divieto di transito per i mezzi oltre le 6,5 tonnellate, misure destinate a rimanere in vigore fino al 31 marzo 2026.

Dal 15 gennaio partiranno verifiche strutturali di livello 4, controlli particolarmente approfonditi e analoghi a quelli effettuati sul ponte Morandi di Genova. Le indagini richiederanno alcuni mesi e solo al loro completamento sarà possibile stabilire quali interventi effettuare e individuare le necessarie coperture economiche.

Intanto resta forte la preoccupazione per il rischio di isolamento del Ponente ligure, soprattutto per i collegamenti con il Piemonte e la provincia di Cuneo, da cui transitano quotidianamente pendolari, mezzi commerciali e flussi turistici.

Le limitazioni in atto rischiano infatti di avere ricadute pesanti sulla mobilità e sull’economia dell’intero territorio.

video Marco Ausenda