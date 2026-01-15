 / Attualità

Attualità | 15 gennaio 2026, 19:42

Bra: promozione a Colonnello per il comandante della compagnia dei Carabinieri Lorenzo Repetto

La nota ufficiale dell'Arma

Lorenzo Carlo Maria Repetto

Lorenzo Carlo Maria Repetto, nato ad Ovada (AL) il 14/01/1966, coniugato, 2 figli, Comandante della Compagnia Carabinieri di Bra, è stato promosso al grado di Colonnello.

Arruolato il 07/09/1992 come Carabiniere Ausiliario in servizio al Comando Provinciale CC di Genova, da Carabiniere effettivo nel 1993 presta poi servizio all’allora Scuola Sottufficiali Carabinieri di Firenze;

promosso al grado di Maresciallo nel 1996 presta servizio al Comando Provinciale CC di Caserta, alla Stazione di Mondragone, di S. Maria a Vico e successivamente al Reparto Operativo - Sezioni catturandi e omicidi e criminalità organizzata;

nel 2001 promosso Sottotenente e nel 2002 Comandante di Sezione del Nucleo Radiomobile di Torino;

nel 2008, promosso al grado di Capitano, assume l’incarico di Comandante della Compagnia CC di Canelli;

nel 2017, promosso al grado di Maggiore, Comandante del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Asti;

nel 2019, promosso al grado di Tenente Colonnello, Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale CC di Cremona;

nel 2021 assume poi l’incarico di Capo Sezione dell’Ufficio Logistico del Comando Legione CC Piemonte e Valle d’Aosta a Torino;

dal 2023 è Comandante della Compagnia CC di Bra.  

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cuneo, Col. Marco Piras, esprime al neo promosso, a titolo personale ed in rappresentanza di tutti i militari del cuneese, i ringraziamenti per la quotidiana e proficua attività svolta e le più sentite congratulazioni per l’importante traguardo raggiunto.    

