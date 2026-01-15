Cuneo, il Comune affida lo studio per il raddoppio del parcheggio in piazza della Costituzione

Cuneo intensifica la politica “green” di limitare le auto sull'altipiano, ma “senza penalizzare l'utenza”. In questa direzione va ancora una volta il Comune nel voler realizzare un parcheggio di testata anche nella zona sud della città, che si inserisce coerentemente con Cuneo Pass, l'abbonamento agevolato per il trasporto pubblico nel centro città per residenti e non, che partirà a febbraio.



Per riuscire a verificare la sostenibilità degli intenti, con la determinazione del 31 dicembre scorso, il Settore Lavori Pubblici ha affidato allo studio Kuadra l’incarico professionale per lo studio preliminare dell’intervento.

Un'iniziativa che come evidenziato nel documento si aggiunge ad altre analoghe, con la stessa finalità di decongestionare il centro dal traffico veicolare, come i parcheggi di testata in sponda Gesso e in prossimità del Club Alpino Italiano, oltre a quello in progettazione in sponda Stura, con accesso dalla rotonda in uscita dal ponte di via Circonvallazione Nord (cosiddetto “Ponte Vecchio”).

Per intercettare, quindi, i flussi in arrivo da Borgo San Dalmazzo, dalle vallate e dal passante est-ovest, è stata individuata “la zona del parcheggio contiguo a piazza della Costituzione quale area adatta allo studio di inserimento di un parcheggio elevantesi ad un solo piano fuori terra”, con l’obiettivo di “circa raddoppiare il numero di posti auto oggi presenti”.



Si pensa, quindi, a una struttura sopraelevata di un piano interamente adibita a parcheggio che possa prestarsi a servizio di chi usufruirà, per esempio, delle agevolazioni del Cuneo pass.

Lo studio preliminare dovrà valutare la fattibilità tecnica dell’opera, la qualità estetico-architettonica dell’inserimento nel contesto urbano e fornire una stima dei costi di realizzazione, elementi ritenuti necessari per programmare le successive azioni amministrative .

L'assessore alla Mobilità Luca Pellegrino spiega: “La nostra è una visione a 360° per la mobilità sostenibilità, su cui prosegue il nostro impegno. Con il progetto di fattibilità ci interessa conoscere certamente costi e benefici nell'interesse dei cittadini, ma anche pensare a una struttura che si inserisca armonicamente nell'ambiente circostante e non impatti negativamente”.

L’incarico è stato affidato direttamente allo studio Kuadra, con sede a Cuneo, per un importo complessivo di 12.688 euro, comprensivo di contributo integrativo e IVA. La determina chiarisce che l’affidamento diretto avviene ai sensi dell’articolo 50 del nuovo Codice dei contratti pubblici, trattandosi di prestazioni sotto soglia.

Responsabile unico del progetto è stato nominato l’ingegner Francesco Quaranta del Settore Lavori Pubblici.

Lo studio rappresenta il primo passo per verificare la concreta possibilità di realizzare un nuovo parcheggio di scambio, ritenuto strategico per la gestione della mobilità cittadina.