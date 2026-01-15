La popolazione di Costigliole Saluzzo in lieve ripresa: +18 residenti nel 2025

Il sindaco Fabrizio Nasi con il vice Nicola Carrino, assessore Massimo Colombero e alcuni "giovani" abitanti di Costigliole Saluzzo

La popolazione di Costigliole Saluzzo chiude il 2025 con un segnale incoraggiante: rispetto all’anno precedente i residenti sono aumentati di 18 unità.

Al 31 dicembre risultano infatti iscritti all’anagrafe comunale 3.310 cittadini, di cui 1.735 maschi e 1.575 femmine.

A questi si aggiungono 368 costigliolesi residenti all’estero (186 uomini e 182 donne), che mantengono comunque il legame amministrativo con il paese.

Nel corso dell’anno sono nati 22 bambini – dodici maschi e dieci femmine – sei dei quali da genitori di origine straniera, a testimonianza di una comunità sempre più multiculturale.

I decessi sono stati invece 45 (25 donne e 20 uomini), determinando un saldo naturale negativo, una tendenza ormai diffusa in gran parte dei Comuni del territorio.

Nonostante ciò, la bilancio demografico complessiva resta positivo grazie ai flussi migratori: Costigliole continua infatti ad attirare nuovi residenti sia dall’estero sia da altri centri italiani, compensando il calo dovuto al numero dei decessi superiore alle nascite.

“A sostenere questa timida ma significativa – spiegano dal Comune - inversione di tendenza contribuiscono le prospettive aperte dalle riqualificazioni aziendali legate al Bando Borghi e dal potenziamento dei servizi locali, a partire dalla scuola e dall’asilo”.

L’Amministrazione comunale guarda ora al futuro con l’obiettivo di rendere il paese sempre più attrattivo per nuove famiglie, orientando investimenti e politiche pubbliche proprio in questa direzione.