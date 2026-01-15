 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 15 gennaio 2026, 20:04

La popolazione di Costigliole Saluzzo in lieve ripresa: +18 residenti nel 2025

Saldo naturale negativo ma flussi migratori in crescita trainano la popolazione: 3.310 iscritti all’anagrafe a fine anno

Il sindaco Fabrizio Nasi con il vice Nicola Carrino, assessore Massimo Colombero e alcuni &quot;giovani&quot; abitanti di Costigliole Saluzzo

Il sindaco Fabrizio Nasi con il vice Nicola Carrino, assessore Massimo Colombero e alcuni "giovani" abitanti di Costigliole Saluzzo

La popolazione di Costigliole Saluzzo chiude il 2025 con un segnale incoraggiante: rispetto all’anno precedente i residenti sono aumentati di 18 unità.

Al 31 dicembre risultano infatti iscritti all’anagrafe comunale 3.310 cittadini, di cui 1.735 maschi e 1.575 femmine.

A questi si aggiungono 368 costigliolesi residenti all’estero (186 uomini e 182 donne), che mantengono comunque il legame amministrativo con il paese.

Nel corso dell’anno sono nati 22 bambini – dodici maschi e dieci femmine – sei dei quali da genitori di origine straniera, a testimonianza di una comunità sempre più multiculturale.

I decessi sono stati invece 45 (25 donne e 20 uomini), determinando un saldo naturale negativo, una tendenza ormai diffusa in gran parte dei Comuni del territorio.

Nonostante ciò, la bilancio demografico complessiva resta positivo grazie ai flussi migratori: Costigliole continua infatti ad attirare nuovi residenti sia dall’estero sia da altri centri italiani, compensando il calo dovuto al numero dei decessi superiore alle nascite.

A sostenere questa timida ma significativa – spiegano dal Comune - inversione di tendenza contribuiscono le prospettive aperte dalle riqualificazioni aziendali legate al Bando Borghi e dal potenziamento dei servizi locali, a partire dalla scuola e dall’asilo”.

L’Amministrazione comunale guarda ora al futuro con l’obiettivo di rendere il paese sempre più attrattivo per nuove famiglie, orientando investimenti e politiche pubbliche proprio in questa direzione.

AMP

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium