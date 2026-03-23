Val Roja, Elezioni 2026: Tenda volta pagina, Sylvie Calvin-Moreau è la nuova sindaca

Si chiude un’era politica per l’alta Val Roja.

Dopo venticinque anni di amministrazione ininterrotta, Jean-Pierre Vassallo non guiderà più il Comune di Tenda. A succedergli è Sylvie Calvin-Moreau, 55 anni, infermiera in pensione e capolista di “Un nouvel elan pour notre territoire – Un nuovo slancio per il nostro territorio”.

Vassallo è il sindaco che più di chiunque altro ha fatto del tunnel di Tenda una delle sue battaglie. Tanto da diventarne un vero e proprio simbolo.

E' stato sconfitto a pochi mesi dalla riapertura, seppur parziale e a canna unica, del traforo.

Ha vinto Calvin-Moreau, che ha confermato e ampliato il vantaggio già emerso al primo turno del 15 marzo, chiudendo il ballottaggio con 527 voti (56,73%). Per la prima volta nella storia della cittadina, sarà una donna a indossare il tricolore francese.

Lo sconfitto, Jean-Pierre Vassallo, si ferma a 402 preferenze. La sua lista, “Bâtir l’avenir, ensemble”, ottiene comunque una rappresentanza in Consiglio comunale, occupando 4 dei 19 seggi disponibili, mentre la maggioranza ne conquista 15.

Se Tenda ha scelto la via del rinnovamento, i comuni limitrofi presentano scenari variegati tra conferme e nuove sfide:

La Brigue: È scontro all'ultimo voto tra Joseph Pastorelli e Patricia Mazzucchi. A spuntarla è Pastorelli con il 51,23% dei consensi, diventando ufficialmente il nuovo primo cittadino.

Fontan: Nessuna sorpresa per il sindaco uscente Philippe Oudot, riconfermato già al primo turno grazie alla presenza di un'unica lista elettorale.

Breil-sur-Roya: Continuità anche per Sébastien Olharan. Il sindaco uscente, molto attivo negli ultimi anni sul fronte dei trasporti ferroviari e della ricostruzione post-tempesta Alex, è stato rieletto al primo turno come unico candidato.



