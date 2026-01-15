Mondovì, casa dell'acqua a Parco Europa: "Illuminazione assente e disservizi, così se ne scoraggia l'utilizzo"

Disservizi e sporcizia alla "Casa dell'acqua" di Parco Europa a Mondovì.

È quanto ci segnala una lettrice che, da anni, usufruisce del servizio.

"Da prima di Natale - ci spiega - il display non funziona, l'acqua scorre pianissimo e la zona non viene mai pulita, ma l'aspetto peggiore è che, in tardo pomeriggio quando è già buio, non vi è alcuna illuminazione. Oltre a non vedere neanche dove inserire la tessera, non è per niente gradevole. Ho già provato a telefonare al numero presente in loco, mi è stato detto che sarebbero intervenuti, ma niente è cambiato. Certo, potrei andare a comprare più facilmente l'acqua al supermercato, ma mi sembra davvero assurdo: l'acqua è buona e consente di non utilizzare plastica, ma perché devo rinunciare a un servizio che la Città offre?".

[La casetta di sera]

La Casa dell'acqua era stata aperta nel 2012 poi, a causa della pandemia, era stata chiusa per quasi due anni, tornata in funzione con Alpiclima nel 2021, da diverso tempo è affidata alla gestione a un'altra società.

Visto il buon utilizzo da parte della popolazione, in passato, il Comune aveva pensato di aprire più punti di erogazione, installando nuove casette anche in altri rioni, ma per ora quella di parco Europa rimane l'unica, tant'è che anche dalle frazioni vengono a prelevare l'acqua.

***

Immediato il riscontro dall'amministrazione comunale che, contattata dalla nostra redazione, spiega: "Accogliamo sempre con piacere le segnalazioni da parte dei cittadini e ci rammarichiamo per gli eventuali disservizi come quelli in oggetto - il commento dell'assessore al Patrimonio, Gabriele Campora -. La situazione descritta ci è purtroppo nota al punto da essere già stata segnalata all'ente gestore, responsabile della manutenzione ordinaria della struttura. Provvederemo a un nuovo richiamo in tal senso perché riteniamo la "Casetta dell'acqua" un servizio di fondamentale importanza etica e sociale per l'intera comunità monregalese. In riferimento all'illuminazione, invece, valuteremo nei prossimi mesi, compatibilmente con le risorse a disposizione, un'implementazione specifica a beneficio dei singoli utenti".