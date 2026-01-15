 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 15 gennaio 2026, 20:19

Nuova modulistica per prenotare la sala conferenze della Biblioteca civica di Ceva

Sono stati pubblicati sul sito del Comune i nuovi fac-simile di richiesta, in formato word, necessari per avere a disposizione da parte dell’ente i locali della Biblioteca

Nuova modulistica per prenotare la sala conferenze della Biblioteca civica di Ceva

Con l’avvento del nuovo anno, la Biblioteca civica “Aloysius Bertrand” di Ceva rinnova la modulistica necessaria per poter fruire della sua sala conferenze.

Sono stati infatti pubblicati sul sito del Comune i nuovi fac-simile di richiesta, in formato word, necessari per avere a disposizione da parte dell’ente i locali della Biblioteca.

I moduli e tutte le informazioni utili per l’inoltro dei suddetti sono reperibili al link https://www.comune.ceva.cn.it/Servizi?ID=109768

 Le richieste devono essere inoltrate all’Ufficio Protocollo e, a seguito dell’approvazione, gli interessati dovranno prendere accordi con il medesimo ufficio per la presa e la riconsegna delle chiavi.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium