Nuova modulistica per prenotare la sala conferenze della Biblioteca civica di Ceva

Con l’avvento del nuovo anno, la Biblioteca civica “Aloysius Bertrand” di Ceva rinnova la modulistica necessaria per poter fruire della sua sala conferenze.
Sono stati infatti pubblicati sul sito del Comune i nuovi fac-simile di richiesta, in formato word, necessari per avere a disposizione da parte dell’ente i locali della Biblioteca.
I moduli e tutte le informazioni utili per l’inoltro dei suddetti sono reperibili al link https://www.comune.ceva.cn.it/Servizi?ID=109768
Le richieste devono essere inoltrate all’Ufficio Protocollo e, a seguito dell’approvazione, gli interessati dovranno prendere accordi con il medesimo ufficio per la presa e la riconsegna delle chiavi.