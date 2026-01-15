Rossana in lutto per l'ex sindaco Gianfranco Armando, aveva 80 anni

Rossana piange la scomparsa di Gianfranco Armando, deceduto questa mattina dopo breve malattia all’ospedale Santa Croce di Cuneo, all’età di 80 anni.

Figura di primo piano della vita civile, culturale e amministrativa del paese, Armando ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per la valle Varaita.

Storico direttore dell’Ufficio postale di Rossana, l’uomo ha legato il proprio nome anche alla Pro Loco nata nel 1965, di cui fu segretario e, nel 1966, alla prima edizione della celebre Sagra della Castagna e del Fungo di cui fu per anni presentatore e tra gli organizzatori più attivi assieme ai membri del sodalizio.

L’evento, dopo le prime edizioni e fino ad oggi, ha dato notorietà a Rossana ben oltre i confini del Saluzzese.

Nel corso degli anni, in qualità di segretario del Gruppo Micologico Bovesano, che così lo ricorda: "È stato presidente dal 1997 al 2022 dell'AMBAC - CUMINO APS BOVES - Associazione Micologica Bovesana e delle Alpi cuneesi Ugo Maria Cumino. Non possedeva grande conoscenza dei funghi, ma possedeva la rara dote di saper leggere le persone nel profondo dell'animo. È stato un grande e instancabile organizzatore, ineguagliabile nel coinvolgere amici e appassionati negli eventi che portava immancabilmente al successo assumendo su di sé gli oneri che essi comportavano. Per diversi anni è stato contemporaneamente anche presidente del CAMPAL Coordinamento delle associazioni micologiche di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Negli ultimi anni, problemi di salute, lo avevano portato ad allontanarsi un po' dal mondo della micologia, impegnava il suo tempo oltre la famiglia, anche ad occuparsi assiduamente della redazione della rivista scientifica "Il Micologo", che curava scrupolosamente. Alla famiglia del caro Gianfranco giungano le più sentite condoglianze da parte dell'Associazione Micologica Bovesana, soci e amici della micologia di ogni parte del mondo che lo hanno conosciuto in vita e lo porteranno nel cuore per sempre".

Gianfranco Armando portò poi a Rossana anche la 'Mostra del fungo', che ancora oggi si svolge, durante la Sagra, nell’ala di piazza Gazzelli.

Parallelamente all’impegno culturale e associativo, Armando ebbe anche una lunga e intensa carriera amministrativa.

Negli anni Ottanta fu vicesindaco nell’amministrazione guidata da Eugenio Bastonero e nel maggio del 1990 venne eletto sindaco di Rossana, incarico che ricoprì fino al 1995.

Prima dell’elezione a primo cittadino aveva già alle spalle vent’anni di esperienza, oltre che come vicesindaco anche come assessore, e segretario della Pro Loco rossanese. Era stato anche consigliere dell’allora Comunità Montana della Valle Varaita.

Indimenticabile anche il contributo dato alla vita culturale e agli eventi del paese. Negli anni Settanta e Ottanta, insieme alla Pro Loco, Armando riuscì a portare a Rossana artisti e personaggi celebri del panorama nazionale come Giorgio Gaber, Orietta Berti, Mino Reitano e molti altri nel pieno della loro carriera.

Organizzava anche le rassegne di pittura primaverili a cui partecipavano importanti artisti piemontesi come Roasio, Remigante, Saccomanni, Lattanzi, Marro, Allemandi, Gagino e molti altri, contribuendo a rendere Rossana un vero e proprio centro di vivacità culturale.

Il sindaco Giuliano Degiovanni assieme all’amministrazione comunale e ai rossanesi esprime il proprio cordoglio alla famiglia e ricorda con gratitudine Gianfranco Armando “per la sua passione, il suo spirito di servizio nei confronti del paese, dove ha lasciato ha lasciato un’impronta profonda per tutto quello che ha fatto”.

Lascia la moglie Irma, le figlie Gianna con Valerio e Michela con Alessandro, i nipoti Martina, Elena, Marco e Chiara, i fratelli Sergio (responsabile dell’Aib della valle Varaita), Guido e Piero, la sorella Maura, le cognate, il cognato, i nipoti, i pronipoti, i cugini e tutti i parenti.

Il rosario sarà recitato domani, venerdì 16 gennaio alle 20, nella parrocchia di Rossana.

Il funerale sarà celebrato sabato 17 gennaio alle 10,30, nella stessa chiesa, partendo alle 9,50 dall’ospedale Santa Croce di Cuneo.

Dopo le esequie, la salma sarà tumulata nel cimitero di Rossana.

Le eventuali offerte raccolte in sua memoria saranno devolute alla Missione della Consolata di suor Elena Peano in Kenya.



