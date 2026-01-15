ATLETICA / Oltre 750 partecipanti al Cross della Pace, tutti i piazzamenti

Oltre 750 i partecipanti, domenica 11 gennaio, alla decima edizione del Cross della Pace, manifestazione organizzata da Atl. Pinerolo e valida come prima prova del Trofeo Piemonte Giovanile di Cross nonché prima prova indicativa per le convocazioni della rappresentativa regionale che prenderà parte alla Festa del Cross nazionale di metà febbraio.

Per quanto riguarda i risultati assoluti, la prova lunga maschile, sui 6000 metri, vede due juniores davanti a tutti: Stefano Perardi (Sport Project VCO), primo, e Tommaso Bonino (Futuratletica Piemonte), secondo con un ritardo di 19 secondi. Sul terzo gradino del podio Gianluca Ferrato (Atl. Saluzzo) davanti all’atleta di casa Giacomo Aimar (Atl. Pinerolo).

Nella prova femminile, sui 4000 metri, vittoria di Gaia Gagliardi (Atl. Saluzzo), davanti alla junior Alice Rosa Brusin alla sua prima gara con la casacca dell’Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo, e a Nezha Azeroual (Atl. Alessandria), terza. Da segnalare che, per le categorie assolute, la manifestazione era valida come prima prova del Circuito Dodecarun che torna quindi anche per il 2026.

Nelle categorie allievi, sempre sui 4000 metri, Pietro Carlo Milano (Atl. Canavesana) si impone piuttosto nettamente su Lorenzo Gallo (Atl. Saluzzo) ed Elian Pons (GS Pomaretto 80) mentre, tra le donne, Vittoria Audifreddi (Atl. Saluzzo) è la prima a tagliare il traguardo davanti a Giulia Giorda (Atl. Giò 22 Rivera) e a Gaia Sparaventi (Atl. Alessandria).

Particolare attenzione era però rivolta alle categorie giovanili, impegnate appunto nella prima prova del Trofeo.

Nella categoria cadetti, dove da tenere d’occhio c’era anche il discorso della rappresentativa regionale, Virginia Galletto (Atl.Saluzzo) precede di 5 secondi le sorelle Stella e Lisa Aimo Boot (Atl. Balangero), rispettivamente seconda e terza classificata separate tra loro da un solo secondo. Più indietro, stesso crono per Denise Zorzi (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) e Martina Giglio (Battaglio CUS Torino), tallonate da Vittoria Fiori (ASD Borgaretto 75) ed Elisabetta Bonardo (Atl. Saluzzo).

Al maschile, Filippo Calce (Atl. Bellinzago) si impone con 11 secondi di margine su Pietro Bellone (Vittorio Alfieri Asti) che, a sua volta, infligge un distacco di 3 secondi a Luca Bartoli (ASD Caddese) e di 4 secondi a Mirko Gatti (GAO Oleggio). Più indietro Pietro Verra (Atl. Saluzzo), Lorenzo Marcato (Zegna) e Giovanni Durando (Safatletica).

Nella categoria ragazzi invece, successi di Serena Pecchio (GS Atl. Rivoli) al femminile, con un buon margine sulle avversarie più dirette Viola Plavan (Atl. Valpellice) e Nina Fassino (Atl. Saluzzo); e di Giacomo Renesto (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) sul compagno di club Federico Bruno e Matteo Santoriello (Safatletica).



La classifica del trofeo, dopo la prima prova, vede Safatletica al comando sia della classifica combinata (1128 pt) che di genere (maschile e femminile); in quella combinata sul podio al momento troviamo GS Atletica Rivoli (805 pt) e Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo (751 pt) con Atl. Saluzzo quarta subito in scia (720 pt).

Proprio il club cuneese è secondo nella classifica femminile davanti ad Atl. Stronese-Nuova Nordaffari, mentre al maschile il secondo posto è occupato da Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo, terza GS Atl. Rivoli.

