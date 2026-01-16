Bra: contributi alle associazioni sportive per le spese di trasferta

È stato pubblicato sul sito istituzionale www.comune.bra.cn.it l’avviso relativo alla concessione da parte dell’amministrazione braidese di contributi a favore di associazioni o società sportive dilettantistiche che operano nel territorio cittadino per fare fronte alle spese sostenute per la partecipazione ad eventi sportivi tenuti in uno stato estero e/o sul territorio nazionale nel corso del 2025.
Complessivamente, il Comune di Bra mette a disposizione una somma pari a 26.500 euro così ripartita: 10 mila euro a sostegno delle spese sostenute per trasferte fuori dal territorio nazionale per partecipazione a tornei o gare di rilevanza internazionale; altri 10 mila per trasferte sul territorio nazionale con distanza superiore a 150 chilometri, per partecipazione a tornei o gare di rilevanza nazionale ed internazionale; i rimanenti 6.500 euro per trasferte sul territorio nazionale con distanza inferiore o uguale a 150 chilometri.
Le associazioni interessate potranno presentare domanda di partecipazione compilando l’apposto modulo pubblicato sul sito istituzionale e inviandola unitamente ai documenti richiesti dall’avviso entro il 16 febbraio 2026 secondo una delle seguenti modalità:
consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Bra nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì: 8:45-12:45 - giovedì: 8:45-16;
spedita al Comune di Bra, Ufficio Sport, Piazza Caduti della Libertà n. 20 in uno dei seguenti modi:
messaggio, con allegati domanda e documenti, trasmesso tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC) del mittente alla casella di PEC del Comune di Bra (comunebra@postecert.it);
copia della domanda recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante acquisite mediante scanner e trasmesse tramite una qualsiasi casella di posta elettronica, alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Comune di Bra (comunebra@postecert.it)
In entrambi i casi è necessario indicare in oggetto la dicitura “Bando Trasferte” oltre al nome dell’associazione richiedente.