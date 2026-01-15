CALCIO / Freedom FC Women, colpo in difesa: arriva la franco-maltese Océane Grange

Un’altra novità per la Serie B della Freedom FC Women: il club biancoblu è felice di annunciare l’ingaggio di Océane Grange. Difensore centrale, di grande fisicità ed esperienza, classe 1995 franco-maltese, Océane è cresciuta nel Lione: in carriera ha vestito le maglie di Caluire, Claix, Grenoble, Brest, Nîmes, Montaubaun e Roubaix-Wervicq, mentre negli ultimi 6 mesi ha militato nel SV Zulte Waregem, in Belgio. Convocata per la prima volta nella Nazionale di Malta nel febbraio 2025, ha finora collezionato con la casacca biancorossa 8 presenze. Un rinforzo importante per blindare la retroguardia di mister Vincenzo De Martino in vista della seconda parte di stagione: Océane si sta allenando regolarmente con la squadra e sarà a disposizione per la gara di sabato 17 gennaio, al “Paschiero” di Cuneo, contro il Trastevere.