Attualità | 01 febbraio 2026, 11:02

Monticello d'Alba celebra i suoi campioni della pallapugno: serata con i grandi del passato

Venerdì 6 febbraio al Centro "L'Incontro" l'appuntamento con i Parussa, Rosso, Ghisolfi e gli "Amatori" dal dopoguerra agli anni '80. Evento a cura di Elio Siona e Biblioteca Barbero

Un tuffo nella storia della pallapugno monticellese. Venerdì 6 febbraio, alle ore 20:30, il Centro Polifunzionale "L'Incontro" di via M. Nantiat 3 ospita "I grandi campioni otticellesi della pallapugno", una serata dedicata ai protagonisti che hanno scritto pagine memorabili di questo sport nel territorio.

Sul palco saliranno i nomi storici della pallapugno locale: Alberto, Enrico e Marco Parussa, Riccardo Rosso e Walter Ghisolfi, campioni che hanno portato in alto il nome di Monticello nelle competizioni. Accanto a loro, saranno presenti anche gli "Amatori" che hanno animato il balon dal dopoguerra fino agli anni '80, attraversando quattro decenni di sport e passione.

L'iniziativa, curata da Elio Siona in collaborazione con la Biblioteca Giovanni Barbero, rappresenta un'occasione preziosa per riscoprire le radici sportive della comunità e rendere omaggio a chi ha fatto grande la pallapugno monticellese.

Un appuntamento aperto a tutti gli appassionati e ai cittadini che vogliono rivivere emozioni e ricordi di un passato glorioso.

Ingresso libero.

redazione

