Auto danneggiata da una buca sulla strada, ma senza testimoni: nessun rimborso

Gentile direttore,

il 27 Dicembre scorso mi esplode la gomma anteriore destra a causa di una voragine sul lato destro della carreggiata, buca apertasi a causa delle forti piogge in un quadro di ben noto degrado del manto di pressoché ormai tutte le strade.

(La buca sull'asfalto)

Vado piano, non succede nulla ma ho il danno alla ruota che mi blocca l’auto per giorni, e io devo iniziare il turno di guardia del pomeriggio in Pronto Soccorso.

Raggiungo come posso il posto di lavoro e successivamente chiedo il risarcimento danni alla Provincia, gestore della strada; gli uffici passano la documentazione all’Assicurazione che mi chiede se ho dei testimoni.

Onestamente rispondo di no, sono da solo e sto andando a lavorare, né ho chiesto l’intervento della Polizia Locale perché ho fretta di raggiungere il posto di lavoro. Invio le foto eloquenti, con data ed orario.

(La foto del danno scattata il giorno del fatto)

Risultato: non ho diritto ad alcun risarcimento, perché non ho testimoni.

Andrea Tortore