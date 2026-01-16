IL METEO / Maltempo con pioggia e tanta neve nuovamente in arrivo sulle Alpi

Una bassa pressione in formazione su Spagna prima e Nord Africa in seguito, porterà maltempo quasi continuo per tutto il fine e inizio settimana. Nevicate abbondanti su Alpi e piogge sui settori di pianura occidentali, fenomeni più contenuti su quelli orientali.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Da oggi, venerdì 16, a domenica 18 gennaio. Cielo prevalentemente molto nuvoloso o coperto, nevicate sulle Alpi tra oggi e domani generalmente oltre i 1.000 m con temporanei cali di quota nella notte.

Poi dopo una breve diminuzione nella serata di domani, ripresa con nevicate moderate e quota neve in graduale calo fino ai fondovalle domenica, specie su Cuneese e valli occidentali del Torinese. Accumuli sopra i 1.000 m anche oltre i 20/30 cm. Piogge deboli o localmente moderate su pianure occidentali e Liguria di Ponente (qui solo fino a domani pomeriggio) , fenomeni via via più irregolari andando verso est e verso nord.

Temperature stazionarie o in lieve calo, con poca escursione diurna. Le minime saranno più alte e comprese tra 4 e 7 °c su pianure, 8-10 °C su coste, mentre le massime comprese tra 6 e 8 °C su pianure, e tra 11 e 14 °C su coste.

Venti generalmente assenti o deboli settentrionali su pianure, moderati o localmente forti settentrionali o nordorientali su Liguria centrale e occidentale, in particolare sulle coste.

Da lunedì 19 gennaio. Intensificazione dei fenomeni dalla notte con interessamento di quasi tutto il Nord Ovest. Nevicate fino ai fondovalle sulle Alpi meridionali e occidentali; a seguito di ingresso di aria più fredda da est, potranno verificarsi nevicate fino in pianura su Cuneese e aree limitrofe, con accumuli tuttavia ancora da definire tra la notte e la mattina. Piogge altrove. Fenomeni in attenuazione a partire da est da martedì mattina.

Temperature come detto in calo per arrivo di aria più fredda da est, con nuove gelate di notte e al mattino, massime leggermente più alte per soleggiamento maggiore a partire da martedì.

Forti venti settentrionali o di grecale ancora su Liguria di ponente e in aggiunta anche Appenino orientale.

Tendenza successiva.

Temporaneo miglioramento, ma sempre in un contesto instabile, per cui ci aspettiamo cambiamenti nel prosieguo della settimana.

***

Previsioni stagionali

https://www.datameteo.com/meteo/677-Stagionali_Febbraio_2026.html

Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html

Con i-Gate segui le spettacolari immagini in diretta live da Sant'Anna di Vinadio, Castelmagno, Pietraporzio, Busca, Grinzane Cavour, etc. qui https://www.i-gate.it/streaming.php#live-streaming

Cuneo

www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona